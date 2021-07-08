«المشري» يدعو رؤساء 4 هيئات رقابية ومالية لمناقشة تداعيات عدم اعتماد الميزانية

دعا خالد المشري، رئيس المجلس الاستشاري، في خطاب رسمي، رؤساء 4 هيئات مالية ورقابية للاجتماع يوم الأحد المقبل؛ لمناقشة التطورات المالية في ظل عدم اعتماد الميزانية، على حد زعمه.

وبحسب الخطاب الموجه، دعا المشري، محافظ ليبيا المركزي ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس ديون المحاسبة، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، للاجتماع لمناقشة تداعيات عدم اعتماد الميزانية.

وقال المشري، في خطابه:” ندعوكم للاجتماع معنا يوم الأحد المقبل بمقر مجلس الأعلى للدولة بفندق المهاري، وذلك لمناقشة التطورات المالية في ظل عدم اعتماد الميزانية، وزيادة حدة الصرف خارج الميزانية من قبل رئاسة الحكومة.