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«المشري» يدعو رؤساء 4 هيئات رقابية ومالية لمناقشة تداعيات عدم اعتماد الميزانية

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

دعا خالد المشري، رئيس المجلس الاستشاري، في خطاب رسمي، رؤساء 4 هيئات مالية ورقابية للاجتماع يوم الأحد المقبل؛ لمناقشة التطورات المالية في ظل عدم اعتماد الميزانية، على حد زعمه.

وبحسب الخطاب الموجه، دعا المشري، محافظ ليبيا المركزي ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس ديون المحاسبة، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، للاجتماع لمناقشة تداعيات عدم اعتماد الميزانية.

وقال المشري، في خطابه:” ندعوكم للاجتماع معنا يوم الأحد المقبل بمقر مجلس الأعلى للدولة بفندق المهاري، وذلك لمناقشة التطورات المالية في ظل عدم اعتماد الميزانية، وزيادة حدة الصرف خارج الميزانية من قبل رئاسة الحكومة.

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4 هيئات رقابية ومالية المشري تداعيات دعوة رؤساء عدم اعتماد الميزانية مناقشة

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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