الحزب المدني الديمقراطي: إنهاء الانقسام في مصرف ليبيا المركزي.. خطوة هامة

أصدر الحزب المدني الديمقراطي بيانا اليوم الخميس بشأن مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي، قال فيه إنه تابع تطور الأوضاع المالية والنقدية التى مرت بها البلاد، والتى نتج جزء منها بسبب الانقسام والأوضاع الامنية التى خيمت على الوطن، وفى جزء اخر نتيجة العبث التى تسببت فيه قيادات مسؤولة عن الأجهزة ذات العلاقة.

الحزب، وفي بيانه الذي طالعته قناتنا، قال: “في الوقت الذي نشدد فيه على أهمية توحيد مصرف ليبيا المركزي في كل من بنغازي وطرابلس، ونتابع تسليم نتائج التقرير الدولي بشأن مراجعة وتدقيق حسابات المصرف ليبيا المركزي فى كل من البيضاء وطرابلس، فإننا نؤكد ارتياحنا للانتهاء من هذه الخطوة الهامة التى توفر الاثبات الفني وتضع أمام الأجهزة الرقابية، والأهم من ذلك أمام أبناء الشعب الليبي حقائق ما تم خلال هذه المرحلة”.

وأضاف: “نطالب ودون إبطاء نشر هذا التقرير ليتمكن الليبيون جميعاً من الاطلاع عليه ومعرفة الحقائق والاختلالات التى شابت مصادر بيت المال الليبي، كما يجب إحالة هذا التقرير للجهات الرقابية والقضائية لانفاذ القانون ومحاسبة كل من قام بالعبث بأموال الشعب الليبي او سهل التلاعب بها، وتحميل السلطات التشريعية والتنفيذية مسؤولية استمرار تداعيات النتائج التى توصل اليها التقرير بعدم اتخاذ اجراءات فورية لايقاف المسؤولين او اجراء الإصلاحات السياسات النقدية اللازمة”، وفق قوله.

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