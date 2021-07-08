المشري يدعو محافظ المركزي ومسؤولي الرقابة لمناقشة الميزانية

دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، محافظ مصرف ليبيا المركزي، وعدد من رؤساء الهيئات الرقابية لمناقشة عدم اعتماد الميزانية العامة.

ووجه المشري خطابا لمحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس ديون المحاسبة، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لحضور الاجتماع الذي تقرر يوم الأحد القادم، بمقر مجلس الدولة بالعاصمة طرابلس، وذلك لمناقشة التطورات المالية في ظل عدم اعتماد الميزانية من قبل مجلس النواب، وزيادة معدل الصرف خارج الميزانية من قبل رئاسة الحكومة.