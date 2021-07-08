ليبيا الان

المشري يدعو محافظ المركزي ومسؤولي الرقابة لمناقشة الميزانية

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، محافظ مصرف ليبيا المركزي، وعدد من رؤساء الهيئات الرقابية لمناقشة عدم اعتماد الميزانية العامة.

ووجه المشري خطابا لمحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس ديون المحاسبة، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لحضور الاجتماع الذي تقرر يوم الأحد القادم، بمقر مجلس الدولة بالعاصمة طرابلس، وذلك لمناقشة التطورات المالية في ظل عدم اعتماد الميزانية من قبل مجلس النواب، وزيادة معدل الصرف خارج الميزانية من قبل رئاسة الحكومة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • ليس لك اى صفة ياحقير فانت دحال ونصاب ومجلسك مناهى الصلاحية منذ 2017 بانتهاء اتفاق الصخيرات بموجب بند غيع وانت تنهب المال العام وتعطيه لاعضاء مجلس غير شرعى فى ظل فساد وعدم صلاحية من تدعوهم من الفاسدين فالصديق الكبير مقال من البرلمان ورئيس هيئة الرقابة الاردارية محول للقضاء من قبل مجلس النواب وشكشك منهى الصلاحية والواجب على رئيس مجلس النواب اخطار النائب العام للقبض على هؤلاء المجرمين فورا

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  • الم يقرأ هذا الحمار نص الاتفاق السياسى ليعرف ان المختص بوضع الميزانية هى الحكومة ثم التصديق عليها من مجلس للنواب ولا قيمة لهذه الكلاب فمكانها الطبيعى قريبا السجن لما قترفته من جرائم فى حق الشعب ياكلب كفاية نباح فانت اصبحت كلب مسعور تهذى كلما اقتربت الانتخابات
    وهذا هو جزء من الاتفاق السياسى الذى يثبت ام حمار فى السياسة
    ويختص مجلس الوزراء بباقي اختصاصات السلطة التنفيذية، ولها على الأخص، تنفيذ كل الإجراءات المطلوبة لإنجاح خارطة الطريق الهادفة للوصول للانتخابات وفق مواعيدها المقررة، ووضع وتنفيذ برنامج عمل الحكومة لفترة ولايتھا مع الأخذ بعين الاعتبار الأولويات المنصوص عليها في ملتقى الحوار السياسي الليبي، واقتراح مشروعات القوانين اللازمة لأداء مهامها وإنهاء المرحلة التمهيدية، وإعداد مشروع الميزانية العامة والحساب الختامي للدولة، وإحالتهما لمجلس النواب لإقرارهما، وإصدار القرارات الخاصة بهيكلة وإدارة الأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للحكومة، حسب ما تراه ضروريا وملائما، وذلك بعد التشاور مع الجهات ذات الصلة، إلى جانب أي اختصاصات أو مهام تنص عليها التشريعات الليبية أو تستند إليها لاحقا من ملتقى الحوار السياسي الليبي.

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