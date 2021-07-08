قبائل ورفلة: لابد من إخراج المرتزقة من ليبيا حتى لو خوضنا المعارك من أجل ذلك

شدد المجلس الاجتماعي لقبائل الورفلة الليبية، على ضرورة نبذ الانقسام وإطفاء نيران الفتنة في البلاد، مؤكدا أن الأزمة في ليبيا لا يمكن حلها إلا من خلال الليبيين أنفسهم، وأن التدخلات الخارجية تضر بمصالح الشعب الليبي.

وأضاف المجلس الاجتماعي لقبائل الورفلة، في بيان له، تحفظاته على آلية اختيار أعضاء منتدى الحوار الليبي، مشيرا إلى التزامه بموعد الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، وضرورة عدم فرضه.

ولفت إلى أهمية التمسك بوحدة ليبيا واعتبارها خطاً أحمر واستعداده للتصدي لذلك.

وطالب المجلس، بضرورة فتح الطريق بين مدينة سرت ومنطقة هيشة دون تأخير لأي من الطرفين، مناشدا المجلس الرئاسي ووزارة العدل بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين تمهيدا لتتويج المصالحة الوطنية.

وطالب المجلس، بضرورة إبراز ضرورة مغادرة المرتزقة الأجانب بغض النظر عن دولهم أو أسباب وخلفية دخولهم ليبيا، وإبراز مسؤولية إبعادهم عن مهام مجلس الأمن وبعثة الأمم المتحدة.

وطالب المجلس الاجتماعي، الشعب الليبي بالاستعداد ورص الصفوف لخوض المعارك لتحرير ليبيا من المرتزقة الأجانب، ودراسة الوضع والوصول إلى حلول توافقية داخل ليبيا وتجنب الحروب في البلاد.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

