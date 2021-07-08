مياه مصراتة: ما يصلنا 30% من حصة المدينة فقط ونحتاج المزيد

قال أحمد القندوز رئيس قسم المياه بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي مصراتة، إن البلدية تحتاج إلى 110 ألاف متر مكعب من المياه يوميا، والنهر الصناعي هو المصدر الوحيد المغذي للمدينة.

وتابع قائلًا في تصريحات صحفية اليوم الجمعة: “هناك إنخفاض في الكمية المخصصة ، وما يصل من المياه لا يتجاوز 30% من حصة المدينة نقص المياه ، جعلنا نتبع الجدولة ، في توزيع المياه ، على مناطق المدينة ، بشكل عادل”.

واختتم أحمد القندوز رئيس قسم المياه بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي مصراتة، تصريحاته قائلًا: “تواصلنا مع جهاز النهر الصناعي ، بخصوص نقص المياه ، وعللوا ذلك بالإنقطاع المتكرر للكهرباء”.