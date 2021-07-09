المنفي: التدقيق الخارجي على حسابات المصرف المركزي متطلب أساسي لتوحيد السلطة النقدية

أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أن التدقيق على حسابات مصرف ليبيا المركزي، سيساعد في تقييم وإعادة بناء هذه المؤسسة على الأسس والمعايير الدولية، مشيرا إلى أن التدقيق الخارجي المحايد كان من أهم المتطلبات الأساسية لتوحيد ودمج السلطة النقدية في ليبيا.

المنفي، وفي كلمته خلال مراسم تسلم تقرير المراجعة والتدقيق المالي لحسابات مصرف ليبيا المركزي، قال: ” هذا الأمر حدثًا تاريخيًا، على اعتبار، أنها المرة الأولى التي تدقق جهة دولية فنية محايدة حسابات المصرف، وقد تعاملنا بمسؤولية وجدية تامة مع ما ورد في التقرير من نتائج وتوصيات”.

وأضاف: “أطالب محافظ ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي على التحلي بروح المسؤولية تجاه الوطن والعمل المهني الجاد لوضع ما ورد في التقرير من توصيات موضع التنفيذ وتجنب كل الأعمال والممارسات السلبية التي تعمق انقسام النظام المصرفي، فهذه الأعمال لن تكون مقبولة في المرحلة المقبلة التي يعمل فيها المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة على تهيئة البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية المناسبة للانتخابات العامة”.

وتابع: “هذا الأمر في صميم اهتمام المجلس الرئاسي باعتباره السلطة السياسية العليا التي تمثل وحدة الدولة الليبية بمؤسساتها المختلفة، ومن غير المبرر أن يستمر انقسام السلطة النقدية بعد توحد السلطات التنفيذية والتشريعية في البلاد”.

وأشار إلى جهود المبعوث الأممي، يان كوبيش في رعاية الاتفاق السياسي في ليبيا، والإشراف والمتابعة المباشرة لتقرير المراجعة والتدقيق المالي لحسابات المصرف المركزي في طرابلس والبيضاء، قائلا: “أشكر جهود مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في تذليل كل الصعوبات الفنية التي واجهت إنجاز التقرير على مدى أكثر من عامين”.

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