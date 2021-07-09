الغويل: والله مرات نحس إنى واحد حمار أضيع في وقتي من أجل الليبيين

استنكر حافظ الغويل، الأكاديمي الليبي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، ما يبذله من جهود دون مقابل، واصفاً إياه بالحمار.

وكتب حافظ الغويل على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الجمعة قائلًا: “والله مرات نحس إنى واحد حمار، نضيع فى وقتى وجهدى على ليبيا و الليبيين بدون أي نتيجة و لا منفعة”، على حد قوله.

وأضاف الغويل قائلًا: “نفكر بينى و بين نفسى أن ربى أنعم على بحياة كريمة و عايش فى بلاد محترمة و مدينة جميلة و نظيفة و عندى كل الخدمات الى نحتاجها و ميسرلى رزقى بالحلال و كرامه و و و.. توا انى شن دخلنى فى العفن”، وفق قوله.

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