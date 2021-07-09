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الغويل: والله مرات نحس إنى واحد حمار أضيع في وقتي من أجل الليبيين

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

استنكر حافظ الغويل، الأكاديمي الليبي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، ما يبذله من جهود دون مقابل، واصفاً إياه بالحمار.

وكتب حافظ الغويل على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الجمعة قائلًا: “والله مرات نحس إنى واحد حمار، نضيع فى وقتى وجهدى على ليبيا و الليبيين بدون أي نتيجة و لا منفعة”، على حد قوله.

وأضاف الغويل قائلًا: “نفكر بينى و بين نفسى أن ربى أنعم على بحياة كريمة و عايش فى بلاد محترمة و مدينة جميلة و نظيفة و عندى كل الخدمات الى نحتاجها و ميسرلى رزقى بالحلال و كرامه و و و.. توا انى شن دخلنى فى العفن”، وفق قوله.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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تعليقات

  • من ناحية انك حمار فهذا اكيد ..اما ما تقوله من انك تضيع وقتك من اجل الليبين فهذا كذب وافتراء ولا يصدقه الا الاغبياء فالشعب الليبى اكثر وعيا من امثالك من الخونة والعملاء لاعداء العرب والمسلمين اما المال الحلال والحرام فالله وحده اعلم به فقد تعتقد مثلا ان صاحب كبارية اوبيت دعاره دخله حلال فى امريكا ولكن فى ليبيا فاحشة ومال حرام .
    عموما اشبع من الدنيا ونعيمها فليس لك فى الاخرة نصيب فالله ابتلانا فى الدنيا ويعذبنا فيها ليرحمنا فيها فمعظم اهل الجنة من الفقراء ومعظم اهل النار من النساء والحقراء امثالك فانت المعفن بحق اما غالبية الشعب الليبى احفاد عمر المختار شرفاء واطهار

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  • مَّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا (18)
    ربنا يحشرك مع ترامب وبوش وبايدن وكلينتون يوم القيامة وباقى المترفين يوم تسألن عن النعيم

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