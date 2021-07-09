الكوني لكوبيش: على المجتمع الدولي مواجهة التيار الداخلي والخارجي الذي يسعى لتأجيل الانتخابات والتمديد لهذه الفترة القائمة

دعا عضو المجلس الرئاسي موسي الكوني المجتمع الدولي إلى مواجهة التيار الداخلي والخارجي الذي ينحو لتأجيل الانتخابات والتمديد لهذه الفترة القائمة ، وتقديم خارطة طريق واضحة وقابلة للتطبيق، من شأنها ان تأخذ في الاعتبار بتداخل القرار الليبي والخارجي بالخصوص.

وشدد الكوني في لقائه بالعاصمة طرابلس مع المبعوث الأممي يان كوبيش على التزام المجلس الرئاسي بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في ديسمبر القادم، ودفعه بقوة لإنجاز هذا الاستحقاق ، معبرا عن امتنانه للاتفاق الدولي بخصوص أهمية اجراء الانتخابات في موعدها.

ولفت عضو الرئاسي إلى أن تنفيذ هذا الاستحقاق يحتاج الي وقفة ابعد من مجرد الاتفاق النظري بل الي الضغط في هذا الاتجاه، ومواجهة التيار الداخلي والخارجي الذي ينحو لتأجيل الانتخابات والتمديد لهذه الفترة القائمة.. منبها إلى الحاجة لتقديم المجموعة الدولية لتصور عملي لخروج القوات الأجنبية من ليبيا.

وأعتبر الكوني أن المطالبة بهذه الاستحقاقات أو بمقررات الاتفاق الدولي بالخصوص لا يكفي، دون تقديم خارطة طريق واضحة وقابلة للتطبيق، من شأنها أن تأخذ في الاعتبار بتداخل القرار الليبي والخارجي بالخصوص.

وعن مخرجات اجتماع برلين قال المبعوث الاممي أن اتفاق المجموعة الدولية ينص علي ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها بما يساهم في استقرار ليبيا والخروج بها من ازمتها ، كذلك ضرورة مغادرة القوات الأجنبية كافة، والالتزام بوقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة كخطوة أساسية لتحقيق الاستقرار والالتفات للانتخابات.

وقدم المبعوث الأممي للكوني خلال هذا اللقاء احاطة بما وصلت اليه مساعي إقرار القاعدة الدستورية التي ستستند اليها المفوضية العليا للانتخابات لإطلاق البرنامج الانتخابي، مبديا قلقه علي تعثر المسار، وتعنت بعض أعضاء الحوار بخصوص جملة من التفاصيل.

وتناول اللقاء بالبحث إشكاليات الجنوب واخطار الإرهاب او التواجد الأجنبي واهمية توحيد الصف لمواجهة مختلف التهديدات ، حيت اعتبر الكوني ان الجنوب الليبي يمثل الأرضية الأفضل لتوحيد الجيش الليبي، وتشكيل غرفة عمليات موحدة تقود جهود الرئاسي لتحقيق الامن والاستقرار على الحدود الجنوبية.

وفي سياق متصل أعرب الكوني عن شعوره بالفخر والاكبار بالاتفاق على توحيد السلطة النقدية في البلاد وباللقاء الذي جمع بين محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه.

وأعتبر الكوني أن “الاتفاق بشأن توحيد السلطة النقدية هو استحقاق باتجاه توحيد مؤسسات الدولة كافة، وهو الحدث الذي سنطوى به صفحة الخلاف، ونفتح صفحة جديدة، للم الشمل، والالتفات لبناء الوطن- الأمة”.

وقال عضو الرئاسي في تغريدة نشرها بصفحته الشخصية على توتير “كنت فخوراً باجتماع الكبير مع الحبري كمحافظ ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي – أعربت عن إكباري لذلك، وأننا بهذا الحدث نطوي صفحة الخلاف، ونفتح صفحة جديدة، للم الشمل، والالتفات لبناء الوطن- الأمة”.

يشار إلى أن لقاء الخميس في العاصمة طرابلس بين محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائبه على الحبري هو أول لقاء يجمع بين الشخصيتين على الأراضي الليبية منذ 2014.

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