الدبيبة: مشاركتنا في تسليم «المراجعة المالية» للمصرف المركزي تدعو للتفاؤل

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، بيانا بشأن تسليم تقرير المراجعة الدولية للمصرف المركزي.

وقال الدبيبة، في بيانه، اليوم الجمعة:” شاركنا اليوم في لقاء تسليم تقرير المراجعة الدولية للمصرف المركزي طرابلس والبيضاء، بحضور رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبحضور محافظ المصرف المركزي ونائبه في أجواء تدعو إلى التفاؤل، لقد كانت مهمة حكومتنا ومنذ أول يوم لاعتمادها والعمل على لم شمل هذا الوطن”.

وأضاف الدبيبة، في بيانه:” سعيا منا لإيجاد اقتصاد قوي أساسه التنمية والإعمار دون أن تؤرقه الديون المتراكمة، ونبارك هذه الخطوة والتي ستكون دعما كبيرا لأداء الحكومة لرؤيتها في تحريك عجلة الاقتصاد وخطوة لتعزيز فاعلية السياسة النقدية ودور المصرف المركزي والقطاع المصرفي في خلق تنمية مكانية مستدامة”.

وتابع:” سنعمل على الاستفادة من نتائج التقرير في ما يخص الحكومة ودورها كما سنعمل كشريك رئيسي مع المصرف المركزي والقطاع المصرفي في خلق تنمية مكانية مستدامة، وسنعمل على الاستفادة من نتائج التقرير في ما يخص الحكومة ودورها كشريك رئيسي مع المصرف المركزي لاستكمال عملية التوحيد”.

وكان رئيس المجلس الرئاسي الدكتور “محمد المنفي”، قد ترأس أمس الخميس، رفقة عضو المجلس “موسى الكوني”، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة”، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”، ونائبه “علي الحبري”، بحضور المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس البعثة “يان كويبتش”، مراسم تسليم تقرير المراجعة والتدقيق المالي لحسابات مصرف ليبيا المركزي.

أكد محمد المنفي، أن التدقيق على حسابات مصرف ليبيا المركزي، سيساعد في تقييم وإعادة بناء هذه المؤسسة على الأسس والمعايير الدولية، مشيرا إلى أن التدقيق الخارجي المحايد كان من أهم المتطلبات الأساسية لتوحيد ودمج السلطة النقدية في ليبيا.

وقال المنفي، في كلمته خلال مراسم تسلم تقرير المراجعة والتدقيق المالي: ” هذا الأمر حدثًا تاريخيًا، على اعتبار، أنها المرة الأولى التي تدقق جهة دولية فنية محايدة حسابات المصرف، وقد تعاملنا بمسؤولية وجدية تامة مع ما ورد في التقرير من نتائج وتوصيات”.

ومن جانبه، أكد ” يان كوبيتش ” الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، أن تسليم تقرير المراجعة والتدقيق المالي لمصرف ليبيا المركزي يعد خطوة هامة وجوهرية نحو توحيد مصرف ليبيا المركزي وتحقيق الاستقرار والازدهار لشعبها .

وأوضح “كوبيتش” أن توحيد مؤسسات الدولة هي خطوة ضرورية لتحقيق وحدة البلاد وتحقيق التنمية الاقتصادية وتنمية القطاع الخاص والعام .

وأكد كوبيش أن هذه الخطوة تشجع المسارات الأخرى بما في ذلك المسار السياسي، والأطراف الليبية من أجل العمل على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد 24 من شهر ديسمبر.

كما أشاد “كوبيتش” بالجهود التي تقوم بها اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 من أجل الوقف التام لإطلاق النار، مشددا على ضرورة انسحاب جميع القوات والمقاتلين والمرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية.