الدبيبة: مشاركتنا في تسليم «المراجعة المالية» للمصرف المركزي تدعو للتفاؤل

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، بيانا بشأن تسليم تقرير المراجعة الدولية للمصرف المركزي.
وقال الدبيبة، في بيانه، اليوم الجمعة:” شاركنا اليوم في لقاء تسليم تقرير المراجعة الدولية للمصرف المركزي طرابلس والبيضاء، بحضور رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبحضور محافظ المصرف المركزي ونائبه في أجواء تدعو إلى التفاؤل، لقد كانت مهمة حكومتنا ومنذ أول يوم لاعتمادها والعمل على لم شمل هذا الوطن”.
وأضاف الدبيبة، في بيانه:” سعيا منا لإيجاد اقتصاد قوي أساسه التنمية والإعمار دون أن تؤرقه الديون المتراكمة، ونبارك هذه الخطوة والتي ستكون دعما كبيرا لأداء الحكومة لرؤيتها في تحريك عجلة الاقتصاد وخطوة لتعزيز فاعلية السياسة النقدية ودور المصرف المركزي والقطاع المصرفي في خلق تنمية مكانية مستدامة”.
وتابع:” سنعمل على الاستفادة من نتائج التقرير في ما يخص الحكومة ودورها كما سنعمل كشريك رئيسي مع المصرف المركزي والقطاع المصرفي في خلق تنمية مكانية مستدامة، وسنعمل على الاستفادة من نتائج التقرير في ما يخص الحكومة ودورها كشريك رئيسي مع المصرف المركزي لاستكمال عملية التوحيد”.
وكان رئيس المجلس الرئاسي الدكتور “محمد المنفي”، قد ترأس أمس الخميس، رفقة عضو المجلس “موسى الكوني”، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة”، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”، ونائبه “علي الحبري”، بحضور المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس البعثة “يان كويبتش”، مراسم تسليم تقرير المراجعة والتدقيق المالي لحسابات مصرف ليبيا المركزي.
أكد محمد المنفي، أن التدقيق على حسابات مصرف ليبيا المركزي، سيساعد في تقييم وإعادة بناء هذه المؤسسة على الأسس والمعايير الدولية، مشيرا إلى أن التدقيق الخارجي المحايد كان من أهم المتطلبات الأساسية لتوحيد ودمج السلطة النقدية في ليبيا.
وقال المنفي، في كلمته خلال مراسم تسلم تقرير المراجعة والتدقيق المالي: ” هذا الأمر حدثًا تاريخيًا، على اعتبار، أنها المرة الأولى التي تدقق جهة دولية فنية محايدة حسابات المصرف، وقد تعاملنا بمسؤولية وجدية تامة مع ما ورد في التقرير من نتائج وتوصيات”.
ومن جانبه، أكد ” يان كوبيتش ” الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، أن تسليم تقرير المراجعة والتدقيق المالي لمصرف ليبيا المركزي يعد خطوة هامة وجوهرية نحو توحيد مصرف ليبيا المركزي وتحقيق الاستقرار والازدهار لشعبها .
وأوضح “كوبيتش” أن توحيد مؤسسات الدولة هي خطوة ضرورية لتحقيق وحدة البلاد وتحقيق التنمية الاقتصادية وتنمية القطاع الخاص والعام .
وأكد كوبيش أن هذه الخطوة تشجع المسارات الأخرى بما في ذلك المسار السياسي، والأطراف الليبية من أجل العمل على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد 24 من شهر ديسمبر.
كما أشاد “كوبيتش” بالجهود التي تقوم بها اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 من أجل الوقف التام لإطلاق النار، مشددا على ضرورة انسحاب جميع القوات والمقاتلين والمرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية.
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