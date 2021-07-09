الوطنية للنفط ترسل معدات صحية لبلدية مرادة

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أرسلت المؤسسة الوطنية للنفط معدات صحية إلى بلدية مرادة، حيث استلم عميد البلدية المعدات والتجهيزات الكبيرة وهي طريقها للوصول.

ومن ضمن المعدات مولد كهربائي بقوة 556 كيلو فولت أمبير، مخصص لمستشفى مرادة القروي.

جاء ذلك بعد اجتماع سابق عقده رئيس مجلس الإدارة المهندس مصطفى صنع الله بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس عميد بلدية مرادة مصطفى محمد الزواوي.

وجرى خلال الاجتماع التطرق إلى العديد من الصعوبات والمختنقات التي تعاني منها البلدية، ومنها عدم استقرار التيار الكهربائي وانقطاعه أغلب الأوقات، وكذلك مشكلة نقص مياه الشرب ومحطات المعالجة.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط، أن تسعى جاهدة وبقدر ما يتاح من إمكانيات لأجل دعم المناطق المحيطة بالعمليات النفطية كونها الحاضنة الطبيعية لنشاط المؤسسة النفطي.

ومنطقة مرادة هي إحدى أهم المناطق النفطية وكان بمحيطها الاكتشافات الأولي للنفط في ليبيا.