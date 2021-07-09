بالتفصيل..حكومة الوحدة تصدر قرارات هامة خلال اجتماعها الاخيرة

أعلن المتحدث باسم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عن قرارات مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري العادي الرابع.

حيث قرر المجلس غلق المنافذ البرية والجوية لمدة أسبوع ابتداء من اليوم الساعة 12:00 منتصف الليل ، وسوف تتكفل الدولة الليبية من خلال قنصليتها في تونس برعاية رعاياها العالقين في الأراضي التونسية جراء هذا القرار إلى حين تسهيل عودتهم إلى البلاد .

أما ما يتعلق بالإجراءات الاحترازية تم اقرار ايقاف الدراسة في الجامعات والكليات إلى ما بعد عيد الاضحى المبارك ، وفيما يتعلق بملف الكهرباء وضمن خطة الشركة العامة للكهرباء لمواجهة الذروة الصيفية قرر مجلس الوزراء اذن التعاقد لتوريد عدد من الاعمدة الخشبية والبالغ عددها 57 الف عمود ضمن إعادة اعمار جنوب طرابلس, وتوريد محطات ومفاتيح وصناديق للإنارة وتتمثل في:

اجراء عمرات جسيمة للوحدات البخارية بمحطة كهرباء الزاوية المزدوجة ومحطة شمال بنغازي والبريقة ورأس لانوف.

توريد وتركيب عدد 40 محطة متنقلة بقدرة إجمالية 600 ميجا وات.

مشروع تنفيذ محطة درنة الغازية الاستعجالية لتوليد الطاقة الكهربائية.

مشروعات تقديم الدعم الفني للإدارة العامة لمشروعات الانتاج لإجراء الدراسات الفنية والاشراف على مشروع محطة مصراته وغرب طرابلس الغازية.

توريد موصلات بمختلف الاحجام

ونظرا لما تعانيه العديد من الأسر الليبية النازحة والمهجرة من جراء الحروب الأخيرة والمتمثلة في الإقامة في مخيمات ومباني غير مستكملة تنعدم فيها ادنى المتطلبات الصحية للسكن قرر المجلس الآذن بالشروع في الإجراءات التعاقدية لتنفيذ عدد 3000 وحدة سكينة كمرحلة أولى وبصورة عاجلة لا تجتاز 10 اشهر من تاريخ التعاقد، علما أن هذه الوحدات موزعة على المدن المتضررة المختلفة.

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