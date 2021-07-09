حسين المسلاتي: هل يطيح «كورونا» بحكومة الدبيبة؟

تساءل المحلل السياسي حسين المسلاتي، عن إمكانية إطاحة وباء كورونا، بحكومة عبدالحميد الدبيبة، بعد غياب برنامجه للتعامل مع الجائحة؟.

وقال المسلاتي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” هل يطيح كورونا بحكومة الدبيبة؟” لا سيما مع ذهاب وعوده بتوفير اللقاح أدراج الرياح؟”.

وتابع:” غياب أي برنامج وطني للتعامل مع الجائحة بشكل عام ومع انهيار الوضع الصحي في الجارة تونس بسبب المتحور دلتا وتأخر ردة الفعل حيالها”.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء أمس الخميس، تسجيل 8315 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الجملي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى 473229 إصابة، لافتة إلى أن نسبة التحاليل الإيجابية اليومية المسجلة بلغت 34.72%.

وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه تم تسجيل 126 وفاة جديدة بالفيروس، مؤكدة أن إجمالي الوفيات المبلغ عنها بكورونا ارتفع إلى 15861 حالة.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه يقيم بالمستشفيات 4087 مصابًا بفيروس كورونا إلى حدود يوليو 2021، من بينهم 630 مصابًا بأقسام العناية المركزة و159 مصابًا يخضعون للتنفس الاصطناعي، وفق البيان الصادر.