التكبالي: «جهاز الردع» أطلق سراح الإرهابيين ليتواجدوا بالجنوب

قال علي التكبالي، عضو مجلس النواب، إن مليشيات ما تعرف بـ«جهاز قوة الردع الخاصة» بقيادة المتطرف عبدالرؤوف كاره، أطلقت سراح الإرهابيين ليتحركوا إلى المنطقة الجنوبية.

وأوضح التكبالي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” كما قلنا الإرهابيون بقيادة أنصار الشريعة والدواعش والجظران والمجرمين تم إطلاق سراحهم من سجون كاره يتحركون في الجنوب”.

وكان التكبالي، قد أكد في وقت سابق، وجود تحركات مريبة من قبل عناصر الإخوان وأنصار الشريعة ومجلس شورى بنغازي، مشددا على أنهم يخططون لعملية كبرى تشمل مصر وليبيا وتونس.

وقال التكبالي، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “تحركات مريبة تقوم بها عناصر من الإخوان وأنصار الشريعة وشورى بنغازي، والتخطيط لعملية كبرى تشمل مصر وليبيا وتونس”.