تكتلات وشخصيات سياسية يعدون “قاعدة دستورية” تنص على انتخاب الرئيس من الشعب ويطالبون الأمم المتحدة بتبنيها

وجهت تنسيقية العمل الوطني التي تضم عددا من الأحزاب والتكتلات والشخصيات السياسية، في مقدمتها الحزب المدني الديمقراطي، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس وأعضاء مجلس الأمن، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بشأن فشل ملتقى الحوار السياسي الليبي في إنتاج القاعدة الدستورية للانتخابات.

وعبروا في بيان مشترك، اطلعت قناتنا على نسخة منه، عن انزعـاجهم مـن الـطريقة الـتي أديـرت بـها جـلسات الـحوار، والـتي أدت إلـى خـلق الـعراقـيل وزيـادة تـعقيد الأزمـة الـليبية بـدلاً مـن تـقريـب وجـهات الـنظر وإزالـة الـخلافـات حـول الـقاعـدة الدستورية المقترحة.

وأفادوا بأن طـريـقة إدارة الـحوار شـجعت الأعـضاء المـعرقـلين فـي مـلتقى الـحوار عـلى فـتح الـنقاش فـي مـسائـل سـبق وأن حـسمت بـمقتضى خاريطة الـطريق، ومـسائـل أخـرى كـانـت مـحسومـة بـمقتضى قـرارات صـادرة عـن مجـلس الـنواب، وتـمكنوا بـذلـك مـن إجـهاض جهود الوصول إلى قاعدة دستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وذكر البيان أن وجـود أشـخاص بـملتقى الـحوار أثـيرت حـولـهم شـبهات فـساد ودفـع رشـاوى عـلمت بـها بـعثة الأمـم المتحـدة ووعـدت بـفتح تحقيق فـيها، ألـقى بـظلالـه عـلى نـتائـج مـلتقى الـحوار مـنذ تـشكيل السـلطة الـتنفيذيـة الجـديـدة، معربين عن خوفهم مـن تـكرارهـا فـي جـلسات الـحوار بهـدف مـنع التوافق على مشروع القاعدة الدستورية.

وأهابوا بالأمم المتحدة ومجلس الأمن اتـخاذ مـا يـلزم لـتنفيذ خـارطـة الـطريق الـتي سـبق وأن اعـتمدت وإلـزام كـل الأطـراف الـليبية بـالامـتثال لـتنفيذهـا حسـب الجـدول الـزمـني المحـدد، ووقـف الـعبث بمسـتقبل الـشعب الـليبي وبـمصيره، ودعـم إجـراء الانـتخابـات فـي مـوعـدهـا بعيدا عن مناكفات الأطراف المختلفة في ملتقى الحوار ومجلسي النواب والدولة.

وأوضحت التكتلات السياسية أن نـخبة مـن الـقانـونـيين الـليبيين المسـتقلين أعدوا مشـروع قـاعـدة دسـتوريـة شـامـلة عـلى أسـاس مخـرجـات مـلتقى الـحوار وخـارطـة الـطريق لـلمرحـلة الـتمهيديـة، واخـذوا فـي الاعـتبار مخـرجـات ما تسمى “لـجنة فـبرايـر” الـمـضمنة فـي الـتعديـل الـدسـتوري الـسابـع، وقـرار مجـلس الـنواب رقـم 5 لـسنة 2014م، وأحـيلت إلـى بـعثة الأمـم المتحـدة والأجهـزة الـليبية المـعنية.

وحثوا الأمم المتحدة ومجلس الأمن على تبني هذه القاعدة الدستورية ودعـوة الـجهات المـعنية الـليبية للشـروع فـي الـتحضير لـلانـتخابـات عـلى أسـاسـها، خـاصـة وأن المبعوث الأممي يان كـوبـيش سـبق وأعـلن أن الانـتخابـات يـمكن أن تجـرى وفـقاً لمخـرجـات “لـجنة فـبرايـر” وقـرار مجـلس الـنواب رقـم 5 لـسنة 2014م فـي حـالـة فشـل مـلتقى الحوار في اعتماد قاعدة دستورية.

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