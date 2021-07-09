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سلوى الدغيلي: أعضاء “هيئة الدستور” مازالوا يتقاضون رواتبهم رغم انتهاء عملهم في 2017

تم النشر منذُ 45 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكدت سلوى الدغيلي عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أن أعضاء الهيئة التأسيسية للدستور لا يزالون يتقاضون رواتبهم رغم انتهاء أعمالهم في عام 2017.

وقالت الدغيلي في تغريدة على “تويتر”، رصدتها “الساعة 24″: ‏”استثناءً من قاعدة الأجر مقابل العمل.. أعضاء هيئة الستين مازالوا يتقاضون مرتباتهم حتى هذه اللحظة رغم تسليمهم لمشروع الدستور من يوليو 2017”.

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قد أشرفت على إجراء عملية انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في الـ20 من فبراير 2014، وفي الثاني من أغسطس 2017 استلمت نسخة رسمية من مسودة مشروع الدستور بعد إقرارها من الهيئة في صورتها النهائية.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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