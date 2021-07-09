مُروّجة لتأجيل الانتخابات.. أبوراص: مقترحات جنيف بشأن القاعدة الدستورية كانت مُفصَّلة

تحاول عضو مجلس النواب وملتقى الحوار السياسي ربيعة أبوراص، الترويج لاستفتاء الدستور وتأجيل انتخابات 24 ديسمبر، المقررة في خارطة الطريق، معتبرة أن هذا الموعد مجرد عنوان فقط يردده “الببغاء” دون مشروع.

وقالت بوراص، في تدوينة، عبر حسابها على “فيسبوك”، إن المقترحات التي وقعت عليها في جنيف بشأن القاعدة الدستورية، لغرض التداول وليس الإقرار، وبعضها كان مفصلا على تيار وأشخاص دون غيرهم من الشعب.

وأضافت أن سبب طرح المقترحات إصرار البعثة الأممية على تمرير مخرجات اللجنة الاستشارية، التي اعتبرتها خرجت عن إطار نقاط الخلاف الست التي ناقشها الملتقى عبر تقنية الزوم قبل لقاء جنيف والتي نتجت على اللجنة القانونية.

وذكرت أنها وقعت على مقترح ينص على تشكيل لجنة لتعديل الدستور والذهاب للانتخابات وفق دستور يضمن المشاركة الحقيقية لشعب دون إقصاء أو تهميش قبل 24 ديسمبر في مدة 45 يوما بعد إقرارها من الملتقى، على حد قولها.

وأوضحت أن نقاط الخلاف التي تقف عليها بشأن القاعدة الدستورية تتمثل في “الجنسية، واليمين الدستورية، وانتخاب الرئيس مباشر أو غير مباشر، وتمثيل المكونات الثقافية، وترشح العسكري، والاستقالة قبل الترشح، والاستفتاء قبل الانتخابات”.

وأفادت بأن موقفها الرسمي من مخرجات ملتقى الحوار السياسي يتمثل في عقد الانتخابات بموعدها 24 ديسمبر مع قاعدة دستورية بضمانات وشروط ومدد محددة لمعالجة الملفات المعقدة مثل الحكم المحلي، والمؤسسة العسكرية والأمنية، والنظام الاقتصادي والسياسي، ودستور يحتوي كل المكونات دون مغالبة.

واختتمت بقولها: “رؤيتي الشخصية أن نتفق على مشروع الورقة البيضاء حول الانتقال الوطني في ليبيا، تحلل الجوانب المختلفة التي يجب مراعاتها في عملية الانتقال نحو ليبيا المستقلة وتأسس وتضع قواعد رئيسية التي تبنى عليها الدول، وتأتي في مقدمتها الحقوق والحريات العامة والنظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني والثقافي”.

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