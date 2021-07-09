بعيو لـ«الليبيين»: لا تذهبوا إلى حروبهم واذهبوا إلى الانتخابات لتهزموهم

اعتبر محمد عمر بعيو، رئيس المؤسسة الوطنية للإعلام السابق، أن الليبيين يعبرون عن ألمهم وكراهيتهم للحرب حين يرون اليوم قادة حروب الأمس يتقاسمون الغنيمة.

وقال بعيو، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” اللي مات مات على روحه.. بهذه العبارة العفوية يعبّر الليبيون عن ألمهم وكراهيتهم للحرب حين يرون اليوم قادة حروب الأمس يتقاسمون الغنيمة مناصب وأرتال ومكاسب وأموال”.

وتابع رئيس المؤسسة الوطنية للإعلام السابق:” لا تذهبوا إلى حروبهم واذهبوا إلى الانتخابات لتهزموهم”.

وكان بعيو، قد قال إن عجلة الانتخابات دارت في اتجاه الزمن وليس عكسه، وفي اتجاه استعادة الوطن وإدامة وجوده، لا في اتجاه استمرار الضياع واستدامة العبث، وكل محاولات التشويش التي تحاولها فلول وبقايا عشرية الدم، المتوزعة شرقاً وغرباً وجنوباً، والمتمترسة ببقايا الهياكل المهترئة فاقدة الشرعية، والزاعقة عبر قنوات الفتنة والإرهاب، لن توقف مسيرة التغيير وقد بدأت، يحدوها الأمل وترعاها عين الله، ولن تعطل المسار الذي انطلق على بركة الله، وفق قوله.