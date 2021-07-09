«الأرصاد»: استمرار اعتدال الطقس على غالب المناطق الساحلية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الطقس معتدلا مع رطوبة نسبية عالية على أغلب المناطق الساحلية، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة على باقي المناطق.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة جبل نفوسة:

– الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة علي الساحل، مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية.

– الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول يوم الغد إلي شمالية فشمالية غربية معتدلة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 31 و34 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 36 و40 درجة مئوية على مناطق الدواخل.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:

– الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية.

– الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 29 و34 درجة مئوية على الساحل ومناطق الجبل الأخضر، وبين 37 و38 درجة على جالو والجغبوب.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

– الطقس: السماء صافية.

– الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 38 و42 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو:

– الطقس: السماء صافية.

– الرياح: شمالية إلي شمالية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 40 و42 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا بسيطا يوم الغد.

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