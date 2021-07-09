سليمان: سنُقر القاعدة الدستورية ونُصدر قانون آلية ‏انتخاب الرئيس في الجلسة المُقبلة

أكد عضو مجلس النواب عبد القادر سليمان، أن مجلس النواب في طريقه لإقرار قاعدة دستورية، بعد فشل أعضاء ملتقى الحوار السياسي الذين اختارتهم البعثة الأممية لإحداث توافقات سياسية بين أطراف النزاع، ولم يتوصلوا إلى حل بشأن القاعدة الدستورية، ما قد يدفع البرلمان إلى إقرارها وفق الإعلان الدستوري، على اعتبار أنه اختصاص أصيل له.
وأشار سليمان في تصريحات خاصة لموقع “إندبندنت عربي”، أن مخرجات لجنتي مجلسي النواب والأعلى للدولة لم تعرض على البرلمان للبت فيها، على الرغم من أن “ الأعلى الدولة” صوَّت بالموافقة عليها.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن جلسة البرلمان يوم الاثنين المقبل، ستستعرض الموازنة الحكومية وإمكانية إصدار قانون بخصوص آلية انتخاب الرئيس.
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