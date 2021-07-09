البيوضي: القانون المالي المشار إليه في قرار الدبيبة الخاص بالميزانية يعود بنا لآخر ميزانية صادرة عن المؤتمر ‏العام

حذر الناشط السياسي من مصراتة، سليمان البيوضي، من أن إصدار ‏حكومة الوحدة المؤقتة قرارها رقم 125 بشأن اعتماد ميزانية ‏‏1/12 لفتح اعتمادات الحكومة، وفقًا لقيم “المقترح الحكومي” ‏لقانون الميزانية، سيفتح باب جدل غير مسبوق وسيكون سببا ‏مباشرا في حدوث شرخ سياسي كبير.‏

وقال البيوضي في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ‏‏”فيس بوك”، إن ليبيا باتفاقي تونس وجنيف دخلت ‏مرحلة تمهيدية، كحل سياسي بموجبه يذهب الليبيون لصناديق ‏الاقتراع موحدين، لتعود الشرعية الوطنية والقانونية لكل ‏المؤسسات دون تمييز.‏

وأشار إلى أن هذا الحل الأعرج يعد أفضل الخيارات، لتجنب حلول ‏العنف السياسي وهي الحرب، ومن الخطورة أن يتحول لحل ‏كسيح، والذي سيتطور مع الزمن ليصبح أمرًا واقعًا وبالتالي ستنهار ‏كل الآمال دفعة واحدة.‏

وأضاف بقوله “القرار يشير في ديباجته لمتناقضات حقيقية ‏ويضرب الإجراءات السابقة للحكومة في مقتل، ويؤكد على ضرورة ‏محاسبتها ويمنع مصرف ليبيا المركزي من تقديم الدعم المالي لها ‏ويؤكد أحقية مجلس النواب في المساءلة”.‏

وتحدث عن أنه إذا ما اعتمدنا الخيار القانوني “لا السياسي” فإنه ‏قرار معدوم الأثر قانونًا، فحكم المحكمة ألغى تعديل فبراير ‏أي مجلس النواب الليبي، ولذا فإن القانون المالي للدولة المشار له ‏في الديباجة سيعود بنا لآخر ميزانية صادرة من المؤتمر الوطني ‏العام، وضمنيا فإن عبدالله الثني هو رئيس الحكومة، والدبيبة ‏منتحل للصفة.‏

واستمر بقوله “أما إذا ما تعاملنا مع الواقع السياسي والخطة ‏التمهيدية فإن المادة السادسة في فقرتها السادسة تلزم الحكومة ‏بترشيد المصروفات والنفقات العامة، أما الاتفاق السياسي الليبي ‏الموقع في الصخيرات “المضمن” بحسب وثيقة نوفمبر في مادته ‏‏13 يعطي حق اعتماد الميزانية لمجلس النواب”.‏

وتحدث عن أنه وبخلاف المادة الموجودة في تعديل فبراير فإن ‏المادة 176 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنفذ اشتراطات ‏القانون المالي للدولة والتي تعتمد 1/12 من آخر ميزانية معتمدة، ‏والأهم فمخرجات “برلين 2” أكدت على ضرورة تقديم ميزانية ‏متوازنة ووطنية واشترطت المصادقة عليها من مجلس النواب.‏

ويعتقد البيوضي، أن ما أقدم عليه مجلس الوزراء وأصدره رئيس ‏الحكومة يتعارض مع المنطلق الذي يجمع الليبيين اليوم، ‏وسيُفْشل خطوات توحيد المصرف المركزي وكل المسارات ‏الأخرى، وسيؤدي حتما للانقسام فهو قرار يتعارض مع قيم الوحدة ‏ومتطلبات المرحلة.‏

زأكد على أن البعثة الأممية والمجتمع الدولي سيكون لهم رأي آخر، ‏وسيتدخلون لإيقاف تنفيذ هذا القرار بشكل غير مباشر، لإنهم ‏يدركون أن تنفيذه يعني إعادة تجربة السراج وبالتالي فشل كل ‏الجهود الرامية نحو الاستقرار وعودة المسار الديمقراطي، لافتًا إلى ‏أن “الحكومة تصر على مقترحها المالي وترفض التعاطي مع الحل ‏المطروح والذي يقلص النفقات”.‏

وأتم بقوله “القرار سيتسبب في انهيار كامل تدابير بناء الثقة بسبب ‏عدم وجود ضامن في التوزيع العادل للموارد، وبالتالي عودة ‏التشوهات في منظومة التدفقات المالية والتي كابد المجتمع الدولي ‏والليبيون لأجل إنهائها وتوجت بالقرار المعلن عنه اليوم”.‏

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

