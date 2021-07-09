الزناتي: لن يخرج من ليبيا أو يدخل إلى ليبيا إلا من يمر ‏بالاختبارات اللازمة التي تثبت خلوه من ‏كورونا

قال وزير الصحة، علي الزناتي، إن الوزارة تتخذ إجراءات احترازية ‏عديدة بالنسبة للمواطنين أو المسافرين، خاصة وأننا نعرف جميعا ‏أن جائحة كورونا تسببت في مشاكل عالمية عانت منها أكبر الدول ‏في العالم.‏

وأضاف وزير الصحة في بيان مرئي: “معاناة ليبيا كانت أقل من ‏غيرها من الدول، رغم قلة الظروف المادية، إلا أن معاناتنا أقل من ‏غيرنا من الدول”.‏

وتابع بقوله: “عدد الإصابات المؤكدة بكورونا أكبر من المتوقع ‏خلال الأسبوعين الماضيين، لكن الوفيات لا تزال قليلة والوضع ‏ليس مخيف، والمراكز المختلفة لديها قوة استعداد كبيرة لمواجهة ‏هذه الجائحة”.‏

واستمر قائلا: “ولكن طبقنا مع الحكومة والسلطة التنفيذية على ‏إجراءات احترازية، أكثر أمانا سواء في المطارات أو الخطوط البرية، ‏ونحيي جهود الناس في مراكز العزل المختلف، رغم قلة الظروف ‏والتي بعضهم ضحى بحياته، وحاولنا دعمهم بأشياء كثيرة”.‏

وكشف وزير الصحة أنه التقى وزير الصحة التونسي، واتفقنا عن ‏آلية جديدة لم تكن مطبقة من قبل، وسنطرحها على مجلس ‏الوزراء من أجل تشديد الكشف عن الأمراض.‏

وأشار إلى أن تلك الإجراءات المشددة ستعتمد على التشديد على ‏صحة الشهادات الحكومية التي تؤكد الخلو من كورونا، مضيفا ‏‏”طبقنا إجراءات الإغلاق الجزئي مع الحدود التونسي، والتي سيمنع ‏بموجبها كل من ليس له عمل في ليبيا، خاصة أولئك المرضى منهم، وتقليل حجم الداخلين بأن يكون كل سيارة بضائع عليها فقط ‏السائق والمساعد”.‏

ولفت إلى أنه لن يخرج من ليبيا أو يدخل إلى ليبيا، إلا من يمر ‏بالاختبارات اللازمة والملائمة لدخول البلاد وإثبات خلوه من ‏كورونا، مؤكدًا أنه سيتم تطبيقها أيضا على الحدود الليبية المصرية ‏أيضا الفترة المقبلة.‏

وأتم بقوله: “الإصابات بكورونا حاليا رغم ارتفاعها، لكن لا تخيف ‏وستكون الأمور أفضل في الفترة المقبلة، ولكن ينبغي في المقابل أن ‏يرتفع الراغبين في الحصول على اللقاح حتى ندخل في الدائرة الجيدة ‏البعيدة عن الخطورة”.‏

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