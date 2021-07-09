الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للحوار وتنسيق الخطوات مع واشنطن بشأن ليبيا

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، إن روسيا مستعدة للحوار وتنسيق الخطوات بشأن ليبيا مع الولايات المتحدة والأطراف المعنية الأخرى.

فيرشينين، وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك”، اليوم الجمعة، أضاف: “لم تتلق روسيا ردًا من الولايات المتحدة على اقتراحه لبدء آلية استشارات شاملة بشأن التسوية الليبية”.

وتابع: “نحن منفتحون على الحوار بشأن ليبيا مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك بالطبع الولايات المتحدة. وفي هذا الصدد، أود أن أشير إلى ما أعرب عنه وزير الخاريجة الروسي، سيرغي لافروف، في ديسمبر 2019، خلال المفاوضات التي أجراها مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، عن اقتراح بإطلاق آلية للمشاورات الروسية الأمريكية حول مجموعة كاملة من القضايا لتعزيز تسوية سياسية ليبية شاملة. ولسوء الحظ، لم نتلق أي رد على هذه المبادرة”.

ومع ذلك، حسب قوله، فإن “هذا لا يعني أن روسيا لا تتفاعل مع الولايات المتحدة على الإطلاق بشأن القضايا الليبية”.

وتابع: “في نوفمبر الماضي، أجرينا مشاورات مفصلة في موسكو مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ودققنا وجهات النظر، حول هذا الموضوع. وأكرر مرة أخرى: “نحن على استعداد لتنسيق الخطوات في الاتجاه الليبي مع واشنطن وغيرها من اللاعبين المؤثرين. وأنا واثق من أن هذا سيكون مفيدًا للتحرك نحو تسوية طويلة الأجل في ليبيا مع دور قيادي للأمم المتحدة”.