بلدية صرمان: نستبعد فرض حظر تجوال رغم ارتفاع إصابات ‏كورونا ‏

استبعد عميد بلدية صرمان، عبد المجيد بونتيشة، فرض حظر ‏تجوال، رغم ازدياد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلدية.‏

وأوضح بونتيشة في تصريحات عبر منصة “فواصل”، أن البلدية تشهد منذ أسبوع ازديادًا في حالات الإصابة ‏بفيروس كورونا حيث وصل العدد أمس إلى 25، وما زالت الأعداد ‏في تزايد، مؤكدًا أن هناك غرف في مركز العزل لاستقبال الحالات ‏ولكنها تفتقر إلى الإمكانيات‎.‎

ولفت إلى أن البلدية توفر الأوكسجين وبعض احتياجات الكادر ‏الطبي بمراكز العزل، متابعا أننا “خاطبنا وزارة الصحة لتزويدنا ‏بالإمكانيات ولم نرَ منهم أي تجاوب إلى هذه اللحظة‎”.‎

واستبعد اتخاذ قرار الحظر، لافتًا إلى أننا سنصدر تعليمات بتجديد ‏الرقابة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مع منع إقامة أسواق بيع ‏الأغنام وارتياد المناسبات الاجتماعية‎.‎

وأكد أنه تم اتخاذ إجراء بإغلاق مدرسة، بعد اكتشاف 6 حالات ‏إيجابية فيها، مع استمرار الدراسة في بقية المدارس‎.‎

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