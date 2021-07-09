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من أجل “صريرة” دار الإفتاء.. الساعدي: بإمكان الدبيبة تأمين أمر الميزانية مع “الرئاسي” و”الكبير”

تم النشر منذُ 52 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

دعا سامي الساعدي القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى إقرار الميزانية العامة للدولة بعيدا عن مجلس النواب.

وقال الساعدي والذي يعد الفتى المدلل للمفتي المعزول الصادق الغرياني بعد أن عينه أمينا لما يسمى “مجلس بحوث دار الإفتاء”، في تدوينة على “فيسبوك”: “بإمكان رئيس الحكومة ترتيب أمر الميزانية مع الرئاسي والمصرف المركزي، ويتجاوز تلك المخلوقات في البرلمان والتي تتلذذ بعذابات الليبيين”.

ويطمع الساعدي من وراء اقتراحه بتجاوز قانون إقرار الميزانية، في تخصيص حصة لما تدعى “دار الإفتاء”.

وكان المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق وجه دعوة لكافة أعضاء المجلس لجلسة الإثنين المُقبل للبت في مشروع قانون الميزانية العامة للدولة ومناقشة مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب وتوزيع الدوائر الانتخابية في أنحاء البلاد.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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