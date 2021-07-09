حمودة: قررنا غلق المنافذ مع تونس بعد تفاقم الحالة الوبائية بها

أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، محمد حمودة، أن مجلس الوزراء قرر غلق المنافذ البرية والجوية بين ليبيا وتونس، ابتداء من الساعة 12 منتصف الليل ولمدة أسبوع كامل، نظرا لتفاقم الحالة الوبائية في تونس وزيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا المتحور الهندي، وإعلان وزارة الصحة التونسية انهيار المنظومة الصحية بالبلاد.

وقال، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء الرابع في دورته العادية، إن الدولة الليبية سوف تتكفل من خلال قنصليتها بتونس برعاية الليبيين العالقين بالأراضي التونسية جراء هذا القرار إلى حين تسهيل عودتهم إلى البلاد.

وفيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية قرر المجلس إيقاف الدراسة بالجامعات والكليات لما بعد عيد الأضحى، متمنيا السلامة للجميع.

وعن أزمة الكهرباء، أوضح أن مجلس الوزراء قرر، ضمن خطة الشركة العامة للكهرباء، ولمواجهة الذروة الصيفية، قرر المجلس إذن التعاقد لتوريد عدد من الأعمدة الخشبية يبلغ عددها 57 ألف عامود ضمن إعادة إعمار طرابلس.

كما قرر توريد محطات ومفاتيح وصناديق الإنارة، وإجراء عمرات جسيمة للوحدات البخارية بمحطة كهرباء تاجوراء الزاوية المزدوجة، وكذلك شمال بنغازي البريقة وراس لانوف، وتركيب 40 محطة متنقلة بقدرة إجمالية 600 ميجاوات لكل محطة.

وقرر المجلس تنفيذ مشروع محطة درنة الغازية الاستعجالية لتوليد الطاقة الكهربية، وكذلك مشروعات تقديم الدعم الفني للإدارة العامة لمشروعات الإنتاج لإجراء الدراسات الفنية والإشراف على مشروع محطة مصراتة وغرب طرابلس الغازية، بالإضافة لتوريد موصلات بمختلف الأحجام.

وأضاف أن المجلس قرر إعطاء إذن بالموافقة لاستحداث 3 كليات بجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية بمدينة البيضاء، وهي كليات القرآن الكريم وعلومه، الدعوة والإرشاد الديني، السنة النبوية وعلومها.

وفيما يتعلق بوزارة الإسكان والتعمير، قال إن المجلس، ونظرا لما تعانيه آلاف الأسر النازحة والمهجرين بسبب الحروب الأخيرة، وإقامتهم بمخيمات ومبان غير مستكملة تنعدم فيها المتطلبات الآدمية للسكن، قرر الإذن بالشروع في بناء 3 آلاف وحدة في المناطق المتضررة، فيما سيتم مراعاة بناء هذه الوحدات بمختلف المناطق.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

