تفاصيل توقعات طقس ليبيا خلال الأيام المقبلة

نشر المركز الوطني للأرصاد تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة.

وفي الملخص العام؛ أشار المركز إلى أن الطقس يبقى معتدلاً مع رطوبةٍ نسبيةٍ عاليةٍ على أغلب المناطق الساحلية، بينما تبقى درجات الحرارة مرتفعة على بقية المناطق.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة:

الطقس: السماء صافيةٌ إلى ظهور بعض السحب المتفرقة علي الساحل، مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول يوم الغد إلى شمالية فشمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (31- 34) مْ على المناطق الساحلية، وما بين (36 – 40) مْ على مناطق الدواخل.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

•الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب ، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (29- 34) مْ على الساحل ومناطق الجبل الأخضر ، وما بين (37 – 38 ) مْ على جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

الطقس: السماء صافيةٌ.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38- 42) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:

الطقس: السماء صافيةٌ.

الرياح: شمالية إلي شمالية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: ما بين (40 – 42) مْ, وتسجّل انخفاضًا بسيطًا، يوم الغد.

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