علي الزناتي: إصابات كورونا متزايدة لكنها غير مخيفة.. ونسبة الوفيات ليست كبيرة

أكد وزير الصحة علي الزناتي أنه تم تشديد الإجراءات على المعبر مع تونس “في إشارة إلى معبر رأس اجدير”، مشيرا إلى أنه تم تزويده بجهاز جديد للكشف عن المرض.

وقال الزناتي في تصريحات رصدتها “الساعة 24”: “شددنا على شهادات الخلو من فيروس كورونا، واجتمعنا مع وزير الصحة التونسي وكذلك محافظ منطقة مدنين”.

وأضاف وزير الصحة: “اقترحنا كليبيين إقفالا جزئيا للمعبر يمنع من دخول الأراضي الليبية كل من ليس له عملا مهما خاصة ما يتعلق بالجانب الصحي، وهو الإسعاف والمرضى والسيارات الكبيرة لنقل البضائع بحيث تكون السيارة بها السائق والمساعد فقط لتقليل حجم العابرين لهذه المنطقة وفي الوقت نفسه لا يمر من المعبر من وإلى ليبيا إلا بعدما يمر بالتحاليل واتخاذ الإجراءات الاحترازية”.

وأشار الزناتي إلى “بدء تطبيق هذه الإجراءات الاحترازية على المعابر مع الجانب المصري خلال الفترة المقبلة، لحماية المسافرين الليبيين، والقادمين إلى ليبيا عبر هذه المنافذ لما لها من دور مهم في حماية أرواح الليبيين”.

وتابع: “الأرقام توضح تزايدا في عدد الحالات الموجبة ولكن الإصابات لا تدعو للخوف، وعدد حالات الوفيات ليست بالشكل الكبير”، مواصلا: “نسبة الوفيات بالنسبة لحالات الإصابة ليست بالشكل الكبير”.