طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 9 يوليو 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 9 يوليو 2021.
ووفقا للملخص العام للنشرة حيث يبقى الطقس معتدلة مع رطوبة نسبية عالية على اغلب المناطق الساحلية , بينما تبقى درجات الحرارة مرتفعة على باقي المناطق.
رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة :-
•الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة علي الساحل ، مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية.
•الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، تتحول يوم الغد إلي شمالية فشمالية غربية معتدلة السرعة.
•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (31- 34) مْ على المناطق الساحلية، وما بين (36 – 40) مْ على مناطق الدواخل.
الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
•الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب ، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية.
•الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة ، تنشط احيانا على بعض المناطق.
•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (29- 34) مْ على الساحل ومناطق الجبل الأخضر ، وما بين (37 – 38 ) مْ على جالو والجغبوب.
الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
•الطقس: السماء صافية.
•الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.
•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38- 42) مْ.
الكفرة- السرير- تازربو:-
•الطقس: السماء صافية.
•الرياح: شمالية إلي شمالية شرقية معتدلة السرعة ، تنشط احيانا على بعض المناطق.
•درجات الحرارة القصوى: ما بين (40 – 42) مْ ,وتسجل انخفاض بسيط يوم الغد.
غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:17).
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:06).
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