طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 9 يوليو 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 9 يوليو 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة حيث يبقى الطقس معتدلة مع رطوبة نسبية عالية على اغلب المناطق الساحلية , بينما تبقى درجات الحرارة مرتفعة على باقي المناطق.

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة :-

•الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة علي الساحل ، مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية.

•الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، تتحول يوم الغد إلي شمالية فشمالية غربية معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (31- 34) مْ على المناطق الساحلية، وما بين (36 – 40) مْ على مناطق الدواخل.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

•الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب ، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية.

•الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة ، تنشط احيانا على بعض المناطق.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (29- 34) مْ على الساحل ومناطق الجبل الأخضر ، وما بين (37 – 38 ) مْ على جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

•الطقس: السماء صافية.

•الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38- 42) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

•الطقس: السماء صافية.

•الرياح: شمالية إلي شمالية شرقية معتدلة السرعة ، تنشط احيانا على بعض المناطق.

•درجات الحرارة القصوى: ما بين (40 – 42) مْ ,وتسجل انخفاض بسيط يوم الغد.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:17).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:06).

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