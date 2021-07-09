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طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 9 يوليو 2021

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 9 يوليو 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة حيث يبقى الطقس معتدلة مع رطوبة نسبية عالية على اغلب المناطق الساحلية , بينما تبقى درجات الحرارة مرتفعة على باقي المناطق.

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة :-
•الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة علي الساحل ، مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية.
•الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، تتحول يوم الغد إلي شمالية فشمالية غربية معتدلة السرعة.
•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (31- 34) مْ على المناطق الساحلية، وما بين (36 – 40) مْ على مناطق الدواخل.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
•الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب ، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية.
•الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة ، تنشط احيانا على بعض المناطق.
•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (29- 34) مْ على الساحل ومناطق الجبل الأخضر ، وما بين (37 – 38 ) مْ على جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
•الطقس: السماء صافية.
•الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.
•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38- 42) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-
•الطقس: السماء صافية.
•الرياح: شمالية إلي شمالية شرقية معتدلة السرعة ، تنشط احيانا على بعض المناطق.
•درجات الحرارة القصوى: ما بين (40 – 42) مْ ,وتسجل انخفاض بسيط يوم الغد.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:17).
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:06).

قد تكون صورة لـ ‏نص‏

قد تكون صورة لـ ‏نص مفاده '‏F-270-002 الجوية 09 السماء (م)غد 23 22 صافية المدينة (م(الیوم (ماليوم 32 34 السحب صبرات صافية الي السحب السماء 23 24 25 24 25 24 السماء صافية السماء 23 36 38 36 25 سرت نالوت يفرن الزنتان غریان ظهور ظهور ظهور ظهور الى ظهور 32 32 24 24 23 22 22 صافية صافية صافية القريات ابونجیم 33 إلى بی إلی 34 32 23 23 24 اجدابيا بنغازي ی ظهور ظهور إلى 26 صافية شحات 38 39 طبرق 27 27 25 صافية السماء الجعبوب 39 38 26 غدامس اوباری سبها صافية 25 القطرون اجعة: عبدالحكیم عبدالسميع تازربو الكفرة 2013/11‏'‏

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