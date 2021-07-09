ساخراً من الرضوخ لـ«المحافظ».. العكروت: «الصديق الكبير » يؤكد أنه أقوى شخصية في ليبيا

قال محمد خليفة العكروت، سفير ليبيا الأسبق لدى سلطنة عمان والبحرين، إن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، يؤكد أنه أقوى شخصية في البلاد، وهو لا يذهب إلى أحد، بل يأتون إليه”، على حد قوله

وأوضح العكروت، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: باجتماع الأمس- تسليم تقرير المراجعة والتدقيق المالي لحسابات مصرف ليبيا المركزي- يؤكد المحافظ للمرة المئة بعد الألف أنه أقوى شخصية في البلاد، وهو لا يذهب، بل يأتون إليه”، على حد تعبيره.

وتابع:” أراد الصديق الكبير إرسال رسالة للجميع، فتقرير اللجنة المكلفة بفحص الحسابات اعتبروه حبراً على ورق، ولا أحد منكم يفكر حتى مجرد التفكير بتركي المنصب”، على حد قوله.

وكان رئيس المجلس الرئاسي الدكتور “محمد المنفي”، قد ترأس أمس الخميس، رفقة عضو المجلس “موسى الكوني”، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة”، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”، ونائبه “علي الحبري”، بحضور المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس البعثة “يان كويبتش”، مراسم تسليم تقرير المراجعة والتدقيق المالي لحسابات مصرف ليبيا المركزي.

وأكد محمد المنفي، أن التدقيق على حسابات مصرف ليبيا المركزي، سيساعد في تقييم وإعادة بناء هذه المؤسسة على الأسس والمعايير الدولية، مشيرا إلى أن التدقيق الخارجي المحايد كان من أهم المتطلبات الأساسية لتوحيد ودمج السلطة النقدية في ليبيا.

وقال المنفي، في كلمته خلال مراسم تسلم تقرير المراجعة والتدقيق المالي: ” هذا الأمر حدثًا تاريخيًا، على اعتبار، أنها المرة الأولى التي تدقق جهة دولية فنية محايدة حسابات المصرف، وقد تعاملنا بمسؤولية وجدية تامة مع ما ورد في التقرير من نتائج وتوصيات”.

ومن جانبه، أكد ” يان كوبيتش ” الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، أن تسليم تقرير المراجعة والتدقيق المالي لمصرف ليبيا المركزي يعد خطوة هامة وجوهرية نحو توحيد مصرف ليبيا المركزي وتحقيق الاستقرار والازدهار لشعبها .

وأوضح “كوبيتش” أن توحيد مؤسسات الدولة هي خطوة ضرورية لتحقيق وحدة البلاد وتحقيق التنمية الاقتصادية وتنمية القطاع الخاص والعام .

وأكد كوبيش أن هذه الخطوة تشجع المسارات الأخرى بما في ذلك المسار السياسي، والأطراف الليبية من أجل العمل على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد 24 من شهر ديسمبر.

كما أشاد “كوبيتش” بالجهود التي تقوم بها اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 من أجل الوقف التام لإطلاق النار، مشددا على ضرورة انسحاب جميع القوات والمقاتلين والمرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية.