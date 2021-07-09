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نائب وزير الخارجية الروسي: يجب خروج جميع التشكيلات الأجنبية المسلحة من ليبيا

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، إن إخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا يجب أن يتم بشكل متزامن ويشمل جميع التشكيلات المسلحة غير الليبية.

واعتبر فيرشينين في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، اليوم الجمعة، أن عدم خروج القوات الأجنبية بشكل متزامن سيعطل ميزان القوى الحالي، على حد قوله.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي أن موسكو لا تجري مفاوضات مع أي طرف بخصوص موضوع انسحاب المرتزقة الأجانب من ليبيا.

وأضاف فيرشينين أن روسيا مستعدة للحوار وتنسيق الخطوات بشأن ليبيا مع الولايات المتحدة والأطراف المعنية الأخرى.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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