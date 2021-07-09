جبريل: ليبيا دخلت المرحلة الثالثة من وباء كورونا

ليبيا – أكد عضو اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض طارق جبريل ارتفاع حالات الإصابة بوباء كورونا لانتشار سلالة هندية في دول جوار ليبيا.

تصريحات لجبريل نقلها عنه المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة الوحدة الوطنية قال فيها: إن هذا الانتشار بمتحور دلتا يعني دخول ليبيا الموجة الثالثة من وباء كورونا. مشيرًا إلى وجود دراسة للوضع الوبائي بينت حدوث ارتفاع بمقدار 22%من الحالات.

وأضاف جبريل: إن هذا أتى بعد أن وصلت النسبة إلى 6% في الفترة الماضية، مع انخفاض في أعداد الإصابات التي عادت إلى الارتفاع من جديد خلال الأسبوع الجاري.

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