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بالكور: ميزانية مقترحة من قبل البرلمان ستقر في حال رفض ميزانية حكومة الوحدة الوطنية

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب عبد المنعم بالكور إمكانية عرض مشروع قانون الميزانية للتصويت في جلسة الإثنين المقبل.

بالكور أوضح خلال استضافته في برنامج “عكس التيار” الذي يعرض عبر قناة الوسط الفضائية تابعتها صحيفة المرصد أن هذا المشروع المقدم من قبل حكومة الوحدة الوطنية، في حال رفضه وعدم نيله قد يتم اللجوء إلى مشروع قانون اللجنة المالية، الذي ينص على ميزانية بحجم 76 مليارًا و500 مليون دينار.

وتوقع بالكور أن يحظى الأخير بالموافقة، لا سيما أن رفض مجلس النواب لسلفه يعود لتخصيص مبالغ كبيرة لبعض البنود قد تفاقم من أزمة التضخم وتزيد من المعاناة الاقتصادية للمواطن؛ لأن الميزانية تسبب تضخما مركبا ولا تقدم شيئًا للاقتصاد.

وأضاف بالكور أن مجلس النواب لم يتوافق مع حكومة الوحدة الوطنية حول الميزانية رغم عقد نحو 4 جلسات، مشيرًا إلى عقد لقاء أخير مع هذه الحكومة يوم الأحد، قبل جلسة البرلمان يوم الإثنين المقبل في طبرق، بهدف الوصول إلى التوافق المأمول وإقرار الميزانية.

وشدد بالكور على ضرورة حسم الموضوع الفني فيما يتعلق بميزانية وزارة الدفاع أولًا، ووجوب أن يتم ذلك قبل الخوض في الموضوع السياسي، داعيًا حكومة الوحدة الوطنية إلى تحقيق مطالب مجلس النواب وصياغة ميزانية يتم التوافق عليها حتى تحرج من تسميهم المعرقلين.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • لو ان في وطنية عندكم ، سواء ما يسمى نواب او مجلس رءاسي او وزراء – او ادارة بلديات
    راكم الان حددتوا ما هي الالتزاماتكم والمهام الي وكلتم لها في العمل داخل الإطار الزمني المحدد –
    وما هي بالتحديد التكاليف اللازمة للصيانة والبناء او توفير الاليات اللازمة للإصلاح ..!!! لكل منطقة بشكل واضح –
    مش غير تحطوا فأرقام خيالية – وكل واحد بدير الي في راْسه وخلاص …؟!!!
    والله العظيم في الصين تقريبا مطار دولي عالبحر ماعداش بناءه بالكامل ستة شهور بجميع مراحله ..!!! وبإمكانيات وجودة عالية وخدمية –
    هني تلقاه يعطوه ميزانية باش يرمم شارع او بناية – تقعد بالأربع وخمس سنوات مهملة وكل الميزانية في جيوب الأدرات …!!!
    تلقاه فاتح معرض اثاث والا سيارات والا معارض ثلاجات ومكيفات والا سوبر ماركت . والا شاري ذهب لمرته او فاتح عيادة خاصة لولده. او داعم بيهم لنادي رياضي معين ؟!؟
    وما فيش من يحاسب والا يتكلم ويقولوا وين الخدمات وين البلاد
    لا سيارات إطفاء متطورة
    لا سيارات نظافة متطورة
    لا طلاء للمساكن الشعبية
    ولا صيانة المجمعات السكنية
    لا صيانة للمطارات الليبية حتى مهايط بدون اضاءة ..!!’
    كان تفكيركم مادي وأناني واستعراض للمادة –
    فنسأل الله ان يرحم ليبيا برحمته ويسخز لبلادنا من يخاف الله فيها وفي اَهلها .

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