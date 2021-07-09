المقريف: لم نتخذ بعد قرارًا بإيقاف الدراسة رغم تفشي كورونا

ليبيا – شدد وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف على متابعته للوضع الوبائي المتفاقم لكورونا عن كثب في ليبيا والدول المجاورة لها.

المقريف أوضح في تصرحيات صدرت عنه نشرها المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة الوحدة الوطنية طالعتها صحيفة المرصد أن الوزارة ستتخذ قرارًا بإيقاف الدراسة، في حال أوصت اللجنة الاستشارية العلمية فيها بهذا الإجراء.

وتابع المقريف بالقول: إن سلامة المعلمين والإداريين والتلاميذ والطلبة هو الخيار الأول لوزارة التربية والتعليم، وإن الوزارة مهتمة بتوفير الظروف الملائمة لاستكمال العام الدراسي الحالي في جميع المراحل، وبما يضمن سلامة الطلاب. مبينًا أن اللجنة أوصت بإيقاف الدراسة لمدة أسبوع بعد عيد الأضحى.

وأرجع المقريف هذا القرار لوجود مخاوف من ازدياد الحالات بعد إجازة العيد وارتفاع معدلات الإصابة بوباء كورونا ولتسهيل عمليات رصد وتتبع أي حالات إصابة أو تفش قد تكون حدثت في الأوقات التي كان الطلبة يقضونها في خارج المدارس.

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