التعليم العالي توقف الدراسة لما بعد العيد بسبب تزايد إصابات كورونا

ليبيا – قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية إيقاف الدراسة مؤقتًا في جميع الجامعات إلى ما بعد عطية عيد الأضحى المقبل.

بيان صحفي صادر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار إلى أن هذا القرار جاء بعد أن لوحظ من خلال النشرة اليومية للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بشأن جائحة كورونا ازدياد في أعداد الإصابات بهذا الوباء، وبشكل كبير، في كل مناطق ليبيا.

وأضاف البيان: إن القرار أتى بهدف الحفاظ على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، مع مطالبة جميع العاملين في القطاع بضرورة اتباع متطلبات السلامة فيما يتعلق بمكافحة هذه الجائحة.

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