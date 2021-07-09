مطار مصراتة: عدم السماح بالسفر إلى تونس إلا من يحمل جنسيتها والأجانب فقط

أصدرت إدارة مطار مصراتة الدولي، اليوم الجمعة، بيانا بشأن غلق الأجواء مع الجمهورية التونسية.

وأكد مطار مصراتة، أن المسافرين عليهم مراعاة إقفال الأجواء مع الجمهورية التونسية نتيجة الوضع الوبائي السائد .

وشدد المطار على عدم السماح لأي مسافر بالصعود على متن أية طائرة متجهة إلى الجمهورية التونسية إلا من حاملي الجنسية التونسية العائدين والجنسيات الأجنبية فقط.

وأشار مطار مصراتة، إلى موافاة إدارة النقل الجوي بشكل عاجل بطلبات الرحلات العارضة المشغلة بتاريخ اليوم لغرض العودة بالمواطنين الليبيين العالقين في تونس.

وتمسك المطار، بالتقيد الصارم بالبروتوكول الصحي على أن لا يتجاوز إجراء مسحة PCR 48 ساعة من تاريخ السفر مع ضرورة وجود الباركود QR.

وأوضح أن الأجواء ستقفل إعتبارا من تاريخ اليوم الجمعة الموافق 09/07/2021 على تمام الساعة 23:59 .