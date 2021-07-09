مقررة الأجهزة الرقابية بالنواب تعزل رئيس الرقابة.. والأخيرة ترد

أصدرت مقررة لجنة متابعة الأجهزة الرقابية، ابتسام الرباعي، كتابًا، موجهًا إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي؛ تفيد فيه أنه قد تم إيقافه عن العمل وإحالته إلى التحقيق.

وردت الرقابة ببيان قالت فيه أن صدور هذا الكتاب جاء مخالفًا بصورة صريحة لما نصت عليه المادة (13) من القانون رقم (14) لسنة 2014 م، بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب والتي نصت على ما يلي: “يتولى رئيس المجلس إدارة شؤون المجلس والإشراف الإداري والمالي والفني على سير العمل ويباشر على وجه الخصوص: التوقيع على القوانين والقرارات وكافة الرسائل والمكاتبات التي يصدرها المجلس أو إحدى لجانه”.

ولفتت الرقابة إلى أنه بناءً على ما سبق؛ يتضح أن ما صدر عن مقررة اللجنة كان مخالفًا بسبب كونه صادرًا عن جهة غير مختصة وكذلك لمخالفته للأحكام المقررة بالقانون رقم (4) لسنة 2014 م ، المشار إليه، فضلاً عن مخالفته لما جاء في كتاب رئيس مجلس النواب الموجه إلى رؤساء الأجهزة الرقابية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي رقم “م.ن 030_ 2021 م” بتاريخ 2021/6/2 م، والذي أكد فيه أن رئيس مجلس النواب، دون غيره، هو المخوّل بتوقيع كل القوانين والمراسلات الصادرة عن المجلس، أو إحدى لجانه، وكذلك المخاطبات مع السلطة التنفيذية.

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