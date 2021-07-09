ساخراً من الرضوخ للمحافظ.. العكروت: الصديق الكبير يؤكد أنه أقوى شخصية في ليبيا

قال سفير ليبيا الأسبق لدى سلطنة عمان والبحرين، محمد خليفة العكروت، إن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، يؤكد أنه أقوى شخصية في البلاد، وهو لا يذهب إلى أحد، بل يأتون إليه”، على حد قوله.

العكروت، وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أضاف: باجتماع الأمس- تسليم تقرير المراجعة والتدقيق المالي لحسابات مصرف ليبيا المركزي- يؤكد المحافظ للمرة المئة بعد الألف أنه أقوى شخصية في البلاد، وهو لا يذهب، بل يأتون إليه”، على حد تعبيره.

وتابع:” أراد الصديق الكبير إرسال رسالة للجميع، فتقرير اللجنة المكلفة بفحص الحسابات اعتبروه حبراً على ورق، ولا أحد منكم يفكر حتى مجرد التفكير بتركي المنصب”، على حد قوله.

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