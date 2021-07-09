المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة: نتمسك بالإنتخابات في موعدها وبخروج كل المرتزقة ولو تطلب الأمر قتالهم

ليبيا – طالب المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر وسرعة فتح الطريق الرابط بين سرت والهيشة وخروج المرتزقة الأجانب.

وشدد المجلس في بيان صدر عنه اطلعت عليه صحيفة المرصد، وفيه شدد تمسكه بخيار الانتخابات وبموعدها المحدد، وهو أبرز نتائج الحوار السياسي، وإن تم التحفظ على طريقة اختيار أعضاء لجنته وخلفيات كواليس اختيار الحكومة؛ لأن هذا الخيار بارقة أمل لا يجب التفريط فيها مهما وصلت درجة الخلاف بين أبناء الوطن.

وأكد المجلس أن وحدة ليبيا ترابًا وشعبًا خط أحمر، وستكون قبائل ورفلة في مقدمة المدافعين عن هذا الخط، داعيًا لسرعة فتح الطريق الرابط بين سرت والهيشة من دون تأخير أو منة، فضلًا عن ضرورة قيام المجلس الرئاسي ووزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين على خلفية الصراع السياسي.

وأضاف البيان: إن هذا الإفراج يجب أن يتم باعتبار هذا الأمر نقطة البداية في مشروع المصالحة الوطنية، مع أهمية بخروج المرتزقة الأجانب بصرف النظر عن الدول التابعين لها أو أسباب وخلفيات دخولهم لليبيا. مؤكدًا أن مسؤولية إخراجهم من البلاد جزء من واجبات مجلس الأمن ومهمة البعثة الأممية.

وحث المجلس أبناء ليبيا في حالة عدم خروج المرتزقة إلى إعداد العدة ورص الصفوف لخوض معارك تحرير البلاد، مطالبًا أعضاء لجنة الحوار السياسي ورئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس وأعضاء مجلس الدولة الاستشاري لعقد اجتماع طارئ تستضيفه مدينة بني وليد.

وتابع البيان: إن الغرض من هذا الاجتماع تدارس المواقف والوصول لحلول توافقية تحافظ على الوحدة الوطنية وتجنب الجميع ويلات الحروب وتفضي لإنتاج سلطات تشريعية وتنفيذية، تعزيزًا لوحدة الوطن، مع وجوب التحلي بالحكمة لأجل البلاد ومستقبل الأجيال وقيام العقلاء والحكماء والمسؤولين بنبذ الفرقة وإطفاء نار الفتنة.

وخاطب المجلس أبناء الوطن بوصفهم شركاء الموقف خصوم الأمس ممن عبروا في مواقف عديدة وبعبارات مختلفة أن ليبيا أصبحت خاضعة لأجندات الكثير من الدول الأجنبية، ويعد هذا موقفًا مفصليًا مهمًا يجمع أبناء ليبيا مع الترحيب بهذه المواقف.

وأعرب المجلس عن موقفه المحوري من مسألة عدم إمكانية حل المشكلة الليبية في خارج ليبيا؛ إذ لا يمكن التغلب عليها إلا بجلوس أبناء الوطن داخل الوطن وبرعاية وطنية، مؤكدًا أن المنظمات والسفارات تعمل لمصالح دول بعينها وليس لمصلحة الليبيين.

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