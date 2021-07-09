ليبيا تسجل 1,710 إصابات جديدة بـ”كورونا”.. و5 وفيات

كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، عن رصد 1,710 إصابات جديدة بفيروس “كوفيد-19″، فضلاً عن تسجيل 280 حالة تعافٍ، إضافة إلى خمس حالات وفاة.

وقال المركز في بيانه، المنشور على صفحته بموقع “فيس بوك”: تلقينا أمس الخميس، 5,050 عينة للكشف عن فيروس “كورونا”.

وأضاف: اتضح أن هناك، 3340 عينة سلبية، إضافة إلى 1,710 عينة إيجابية بنسبة 33,8% من إجمالي العينات التي خضعت للفحص.

وبلغ إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد منذ بداية الجائحة في مارس 2020، 201,236 حالة، بينها 180,484 حالة تعافٍ، و3,232 حالة وفاة.

ووصل عدد من تلقوا اللقاح المضاد للوباء 422,269 شخصًا.

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