تايمز أوف مالطا: قرب تقديم فيلا للمحاكمة في طرابلس بتهمة تهريب المخدرات والبشر

ليبيا – كشف تقرير إخباري نشرته صحيفة “تايمز أوف مالطا” الناطقة بالإنجليزية عن قرب توجيه اتهامات للميكانيكي المالطي المعتقل في ليبيا “جيسموند فيلا”.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد قيام من وصفها بالسلطات الليبية بإبلاغ نظيرتها المالطية بقرب تقديم “فيلا” البالغ من العمر 45 عامًا والمعتقل منذ الـ5 من أبريل الماضي للمحاكمة في العاصمة طرابلس، بعد أن تم اعتقاله في مدينة زوارة للاشتباه بتورطه في الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والبشر.

وأشار التقرير إلى حصول الصحيفة المالطية على معلومات مؤكدة تفيد بعدم وجود أية نوايا لدى السلطات الحكومية في مالطا للتدخل والتوسط لدى الجانب الليبي، بهدف تسليم “فيلا” إلى بلاده ليقينها على ما يبدو بتورطه فيما هو متهم به، لوجود تاريخ إجرامي مماثل له.

ترجمة المرصد – خاص

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