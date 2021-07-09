البعثة الأممية: تقرير المراجعة الدولية قدم توصيات لاستعادة نزاهة المصرف المركزي وتعزيز شفافيته

ليبيا- قام المبعوث الأممي يان كوبيتش بإحالة التقارير النهائية الخاصة بالمراجعة المالية الدولية بشكل رسمي إلى المجلس الرئاسي وفرعي المصرف المركزي.

بيان صحفي صادر عن البعثة الأممية طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى إرسال نسختين من هذه التقارير إلى محافظي المصرف المركزي في طرابلس الصديق الكبير وفي البيضاء علي الحبري، مبينًا أن هذا الأمر يأتي ختاما لعملية استغرقت 3 اعوام بمبادرة من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج.

ووفقًا للبيان فقد طلب السراج دعم الأمم المتحدة لإجراء هذه المراجعة التي تسعى وعلى النحو الذي جاء في الطلب وتفويض مجلس الأمن الدولي إلى تهيئة الظروف وتقديم توصيات تهدف الى توحيد المصرف المركزي، وبالتالي تعزيز ثقة الشعب الليبي وتحقيق شفافية ونزاهة القطاع المصرفي.

وتابع البيان: إن البعثة الأممية تولت تيسير هذه العملية التي شملت استكمال اختصاصات عملية المراجعة مع فرعي المصرف، ليتولى مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وبهدف ضمان استقلالية العملية وتطبيق أفضل الممارسات، إدارة عملية الشراء التي أسفرت عن اختيار شركة ديلوايت كمراجع مستقل للحسابات.

وأوضح البيان أن النتيجة الرئيسية لعملية المراجعة خلصت الى أن توحيد المصرف لم يعد أمرًا موصى به فحسب، بل بات مطلوبًا؛ إذ إن انقسامه يتسبب في تعقيد إمكانية الحصول على النقد الأجنبي وعرقلة الإصلاح النقدي، فضلًا عن تقويضه لنزاهة المصارف التجارية والرقابة عليها.

وأضاف البيان: إن هذا الانقسام أسهم مقرونًا بعدم وجود ميزانية موحدة في تراكم الديون على كل من المصرفين لتمويل الحكومات السابقة المتعاقبة. فيما تجدر الملاحظة من منظور إيجابي الى أن ليبيا ليس لديها دين أجنبي، والتراكمات الماضية لاحتياطيات العملات الأجنبية من خلال مبيعات النفط قد تمت حمايتها لحد كبير.

وواصل البيان بالإشارة إلى عدم انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي في ليبيا منذ الأول من ديسمبر عام 2014، باستثناء ما نسبته 8% يرجع أساسًا إلى سحب 15 مليار دينار من الحافظة المجنبة في عام 2016، للتخفيف من الخسائر الناجمة عن انخفاض إنتاج النفط.

وأضاف البيان: إن الحافظة المجنبة تحفظ الأصول التي يمتلكها المصرف المركزي في طرابلس للاستخدام في الحالات الخاصة أو الطارئة، في وقت أسهم فيه الحد من الإنفاق والحصول على العملة الأجنبية في المقام الاول في حماية الاحتياطيات الوطنية.

وشدد البيان على ازدياد إجمالي كمية العملة المتداولة بشكل كبير في الفترة ما بين شهري سبتمبر من العام 2014 ويونيو من العام 2020، وهي التي يغطيها التقرير بسبب لجوء فرعي المصرف إلى طباعة الدينار؛ إذ تسببت عدة عوامل تسببت في ضغط على سعر الصرف قاد لانخفاض قيمة العملة المحلية.

وأضاف البيان: إن هذه العوامل تمثلت في عمليات إغلاق الحقول النفطية بشكل متكرر وتسهيلات السحب على المكشوف واقتران ذلك بعمليات طباعة الدينار بشكل سريع لينتهي المطاف بالعملة المحلية للانخفاض بمقدار 300% أمام الدولار الأميركي، بداية من يناير من العام 2021.

وأوضح البيان أن من بين النتائج الأخرى التي خلص إليها التقرير أن ليبيا ما تزال تعتمد اعتمادًا كليًا تقريبًا على مبيعات النفط كمصدر أساسي لإيراداتها؛ لأن الفترة المشمولة بالتقرير شهدت بلوغ متوسط الدخل من مبيعات المحروقات بنسبة 84% من إجمالي الإيرادات العامة.

وتابع البيان: إن الإيرادات المحصلة من الضرائب والجمارك بقيت محدودة، في حين مثل فرض رسوم على العملات الأجنبية بنسبة 183% منذ سبتمبر عام 2018 مصدرًا مؤقتًا للإيرادات، فيما تم تعليق هذا الإجراء إلى أجل غير مسمى في يناير من العام 2021 نظرًا لتخفيض قيمة العملة.

وأشار البيان إلى ما يتعلق بالنفقات، إذ تم استخدام عائدات ليبيا من العملات الأجنبية التي تأتي بشكل شبه حصري من مبيعات النفط بشكل رئيس لتسهيل التمويلات التجارية لمؤسسات القطاعين العام والخاص، وصرف التمويلات عبر برامج معينة مثل منحة أرباب الأسر.

ووفقًا للبيان يسلط التقرير الضوء على فرص إصلاح عملية إصدار الاعتمادات المصرفية وتحسينها، ليمثل تسليمه نهاية لعملية مراجعة الحسابات المالية لفرعي المصرف المركزي التي تزود كلا الفرعين بالمعلومات والإرشاد اللازم للشروع في عملية توحيد هذه المؤسسة.

وأكد البيان أن التقرير يقدم سلسلة من التوصيات لاستعادة نزاهة المصرف المركزي وتعزيز مستوى شفافيته، بما في ذلك اعتماد معايير دولية لإعداد التقارير المالية وتقييم أثر تخفيض قيمة الدينار وتأسيس إدارة فعالة، وإرساء ضوابط رقابية داخلية، معربًا عن استعداد البعثة الأممية لمواصلة دعم عملية توحيد هذه المؤسسة.

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