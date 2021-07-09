اوحيدة: إقرار الميزانية كان ممكنًا لو أن رئيس الحكومة قدم مشروعًا واضحًا وعادلًا

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة أنه لا يوجد أي مخرج قانوني لاعتماد الميزانية، إلا من خلال قانون يصدره البرلمان بموافقة 120 نائبًا، وإقرار الميزانية كان ممكنًا لو أن رئيس الحكومة قدم مشروعًا واضحًا وعادلًا ومناسبًا ولا تفوح منه رائحة الفساد.

اوحيدة وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21” القطري أمس الخميس أوضح أن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة قد يتحصل على قرض من المصرف المركزي بالتجاوز، كون القرض يحتاج لضمان مثل قانون ميزانية وهو غير متوفر حتى الآن، لذا ليس بإمكان حكومة الدبيبة صرف أكثر من ميزانية حكومة السراج للعام الماضي، وعليه تقنين مصروفات حكومته وتركيزها في خارطة الطريق للتهيئة للانتخابات العامة في موعدها والابتعاد عن البنود المشبوهة والإرضاءات.

وأضاف: “للأسف الحكومة الحالية لم تكن على مستوى الثقة التي منحناها لها، لكن العزاء الوحيد هو استمرارها كحكومة تسيير أعمال فقط، ولا نحملها أكثر من مسؤولية التهيئة للانتخابات حسبما نصت خارطة الطريق”.

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