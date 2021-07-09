آمر الكتيبة 177 مشاة: منطقة رمال زلاف تعتبر منطقة عسكرية من الشاطئ إلى أوباري لمكافحة الإرهاب ومنع التهريب

وجه آمر الكتيبة 177 مشاة التابعة لقوة عمليات الجنوب بالقيادة العامة للقوات المسلحة العقيد خليفة الصغير، الأربعاء، بلاغاً إلى آمر سرية الدوريات الصحراوية، وآمر السرية المقاتلة.

العقيد الصغير، وفي بلاغه الذي اطلعت عليه قناتنا، قال: “اجراءاتكم بدفع دوريات صحراوية مسلحة الى منطقة رمال زلاف لمنع التهريب وضبط الخارجين على القانون اعتبارا من تاريخ 2021/7/7م مع التقيد بكافة الاواصر المعمول بالقوات المسلحة والصادرة بالخصوص اجراءتكم بالخصوص واعداد تقارير سير الدوريات يوميا”.

وفي بلاغ أخر اعتبر العقيد الصغير أن “منطقة رمال زلاف منطقة عسكرية من جنوب وادى الشاطى إلى وادي الاجال ومن ادري إلى سبها للقضاء على اوكار التهريب والخارجين على القانون حسب بلاغ القيادة العامة اعتبارا من تاريخ 2021/7/7م”.

وتابع: “عليه نامل من المواطنين اخذ الاذن للخروج للممتلكاتهم من نخيل وابل من جهات الاختصاص ومن يخالف يعرض نفسه للمسائلة القانونية”.

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