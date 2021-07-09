الدغاري: الاحتياجات الأساسية للمواطن هي ما يجب أن تتضمنه الميزانية

ليبيا – قال عضو اللجنة المالية بمجلس النواب خليفة الدغاري إن هناك اعتراضًا على الاتفاقات التي قامت بها حكومة الوحدة الوطنية مع عدد من الدول، وذلك لتنفيذ مشروعات ضخمة تستغرق عدة سنوات، ولا تتوافق مع طبيعة كون هذه الحكومة مؤقتة ومدتها ستة أشهر فقط.

الدغاري وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث” أمس الخميس أوضح أن الاتفاقات التي وقعت في زيارات الحكومة إلى كل من فرنسا وتركيا ومصر وتونس لا تركز بشكل كلي على خدمات المواطن، وليس وقتها الآن.

ونبه إلى أهمية مشروعات الكهرباء والمياه والصحة، أما مشروعات بعشرات المليارات فقال بشأنها: نحن نعترض عليها ولدينا ملاحظات. مؤكدًا رفضه تخصيص 30 مليار دينار أو أكثر لبند التنمية في الميزانية المقدمة لمجلس النواب.

الدغاري أشار إلى أن الاحتياجات الأساسية وكل المتطلبات الحياتية التي يعاني منها المواطن هي ما يجب أن تتضمنه الميزانية، أما باقي الاختصاصات ذات الخطط الطويلة مثل توحيد المؤسسات وغير ذلك فتحتاج إلى 10 سنوات، كما أن هذه المشروعات الطويلة لم تستشار فيها البلديات التي ستقام على أرضها تلك الأعمال، على حد قوله.

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