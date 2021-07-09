المنفي: سندعم جهود الكبير والحبري عبر وزارة المالية

ليبيا – اجتمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وعضو المجلس موسى الكوني بمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائبه علي الحبري، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي كل القضايا العالقة بوضوح وشفافية، وجاء ذلك عقب مراسم تسليم النسخة الأولى الكاملة والمفصلة لتقرير المراجعة والتدقيق المالي لحسابات مصرف ليبيا المركزي.

بدوره، أكد المحافظ ونائبه خلال الاجتماع على استعدادهما لدراسة توصيات التقرير بكل ما من شأنه دعم توحيد مصرف ليبيا المركزي، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمجلس إدارة المصرف.

من جهته، أكد رئيس الحكومة على استعداده لدعم جهود السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه عبر وزارة المالية، لوضع المقترحات والتوصيات قيد التنفيذ.

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