باشاغا: بحثتُ مع «كوبيش» بعض المقترحات لكسر جمود «الحوار السياسي»

عقد فتحي باشاغا، وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق المنصرمة، لقاءً مع المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش، عبر “الفيديو كونفرانس”.

وقال فتحي باشاغا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” لقاء مثمر مع المبعوت الأممي “كوبيش”، أكدنا فيه ضرورة الالتزام بخارطة الطريق وبحث بعض الأفكار والمقترحات لكسر جمود ملتقى الحوار السياسي”، على حد تعبيره.

وأضاف باشاغا:” وناقشنا سبل المضي قدماً لاعتماد القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتمكين الشعب من اختيار رئيسه حسب قرارات مجلس الأمن (2570-2571)” على حد زعمه.

وتابع:” طالبنا المبعوث الأممي بالتدخل والتواصل مع كافة الأطراف لاستكمال خطوات تبادل كل المحتجزين في العمليات العسكرية الأخيرة والكشف عن مصير المغيبين، وأكدنا على حق أهاليهم وذويهم في معرفة مصيرهم، وأكرر الدعوة لكافّة الأطراف المعنية لوضع حد لمعاناتهم الإنسانية”، على حد قوله.