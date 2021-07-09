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مصادر: فرقاطة تركية تجلب للخمس 120 جنديًا تركيًا

تم النشر منذُ 49 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

كشفت صحيفة العين الإخبارية عن مغادرة فرقاطة تركية ميناء الخمس العسكري الذي تسيطر عليه أنقرة الخميس، بعدما أفرغت حمولتها من الجنود.

ونقلت مصادر للصحيفة، أن الفرقاطة التي غادرت الميناء دخلت محملة بـ 120 جنديًا تركيًا أواخر يونيو الماضي، ولم يكن على متنها حين مغادرتها إلا طاقمها فقط، مؤكدة أن الجنود الأتراك يقيمون الآن بالقاعدة البحرية بالخمس، بهدف تدريب خفر السواحل الليبيين بالمنطقة الغربية.

وأشارت المصادر إلى أن هذا التدريب مخالف لاتفاق وقف إطلاق النار والقرارات الأممية والدولية، مبينة أن هذه الدورة التدريبية ستستمر لمدة شهر لعدد من عناصر الميليشيات المسلحة على يد القوات التركية، ولن يغادر طاقم التدريب قبل انتهاء هذه المدة.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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  • أمر عادي محتل كلفته بريطانيا وامريكا بدعم أخوان ليبيا للحيلوله دون قضاء الجيش الليبي عليهم لكي لا تخسر بريطانيا وامريكا عملاءها في حزب أخوان الشياطين ولكي لا يتغلغل في ليبيا الروس فالأمر ليس ملفت حاكم غرب ليبيا التركى دعم صفوف جنده بمجموعه جديده أيش العجيب في ذلك

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