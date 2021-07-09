خطوة مهمة للديمقراطية.. تأسيس الاتحاد النسائي الليبي العام

قامت نساء ليبيات، بالمشاركة في اللجنة التحضيرية لانتخابات الاتحاد النسائي الليبي العام، وذلك في بادرة استباقية لتجسيد الاستحقاق الوطني.

وقد عقد هذا الحدث ليوميْن متتالييْن بتاريخ 7 و 8 يوليو بالمركز الإعلامي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وقد وضعت المرأة الليبية لبنة لمشروع الديمقراطية المباشرة، من خلال تأسيس وانتخاب الاتحاد النسائي الليبي العام، والذي شهد انتخاب الرئيسة ونائبيها بحضور 86 من الناخبات، صوتت 73 منهن.

وأسفرت نتائج عملية التصويت عن فوز قائمة السرايا من بين ثلاث قوائم، حيث ضمّت:

1_ فتحية أحمد البخبخي رئيس الاتحاد النسائي العام

2_ نانا يوسف عيسى نائب الأول

3_ سمر نجمي عبد المالك نائب ثاني

وقد اختتمت الاحتفالية بروح يسودها تطلع كل الليبيات بدولة مدنية ديمقراطية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية