وزير التعليم يوضح: سنُوقف الدراسة في حالة واحدة

أكد وزير التربية والتعليم، الدكتور موسى محمد المقريف، أن الوزارة تتابع تطورات الوباء عن كثب في ظل تفاقم الوضع الحالي، الذي تمر به البلاد والدول المُجاورة لها، مشيرًا إلى أن قرارًا بإيقاف الدراسة، سيتخذ فورًا إذا أوصت بذلك اللجنة الاستشارية العلمية بالوزارة.

وقال “المقريف”: نضع سلامة المعلمين والإداريين، وأبنائنا التلاميذ والطلبة، كخيار أول لوزارة التربية والتعليم.

وأضاف: نحرص على تهيئة الظروف المُلائمة لاستكمال العام الدراسي ‪-في جميع المراحل، وفي الوقت نفسه نلتزم بكافة التدابير التي تضمن سلامة أبنائنا الطلاب.

وكانت اللجنة الاستشارية العلمية بالوزارة قد أوصت بإيقاف الدراسة لمدّة أسبوع بعد عيد الأضحى؛ على خلفية وجود مخاوف من ارتفاع معدل الحالات بعد إجازة عيد الأضحى، حيث تسمح هذه الخطوة بتسهيل رصد وتتبّع أي حالات إصابة أو تفشٍّ، خلال تواجد الطلاب خارج المدارس.

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