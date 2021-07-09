ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ عبدالله الزائدي |

09 July, 2021

نظمت كلية الإعلام بجامعة بنغازي مساء أمس الخميس حفل تكريم لمتصدري نتائج الاستطلاع الذي استهدف مستمعي الإذاعات على الموجة الفصيرة fm في مدينة بنغازي، وأجرته الكلية لمعرفة الإذاعات المسموعة المفضلة ومقدمي البرامج المسموعة الأكثر تتبعا من المستمعين في بنغازي، خلال شهري مايو ويونيو الماضيينوشمل الاستطلاع 1095 مستطلعاً من الاعمارتحت الأربعين 71% نسبة الدارسين في المرحلة الجامعية وما فوقها 84% .

الحفل تضمن قراءة في الاعلام المسموع بمدينة بنغازي قدّمها د. نزار الزبير والمذيعة القديرة استاذة الاعلام بالجامعة هدى صبري ، وأعلن المذيع القدير وأستاذ الإعلام بالجامعة والمشرف على الاستطلاع أ احمد النائلي نتائج الاستطلاع التى كانت كالتالي المذيعينالترتيب الأول : محمد الأوجلي من اذاعة ليبيا الوطنية .

الترتيب الثاني : مروان قرقوم من راديو ليبيانا هيتس .

الترتيب الثالث: عزيزة عبد المحسن من اذاعة ليبيا الوطنية إذاعة بنغازي المحلية .

الترتيب الرابع : يوسف بوسنينة من اذاعة ليبيا الوطنية .

الترتيب الخامس : أنور بورقيعة من راديو ليبيانا هيتس.

الإذاعات

الترتيب الأول : اذاعة بنغازي المحلية

الترتيب الثاني : ليبيانا هيتس

الترتيب الثالث: اذاعة ليبيا الوطنية .

ومن النتائج الاخرى التي اسفر عنها الاستطلاع :

%33 من العينة راضون عن أداء الاذاعات المسموعة في بنغازي و 51% الى حد ما و 10 % غير راضين .

مذياع السيارة هو المصدر الأول لمتابعة الإذاعات المسموعة بنسبة 63% .

البرامج المنوّعة أفضل البرامج التي يتابعها المستمعون ، تأتي بعد ذلك الاغاني والدراما ثم البرامج الثقافية ، ثم البرامج الدينية ثم البرامج الاجتماعية ، أما البرامج السياسية فجاءت في المرتبة السابعة عشرة وهو دليل على عدم قبولها .

وقدم شهادات التكريم للفائزين عميد الكلية د. أبوبكر الغزالي و د. سليمة زيدان و أ. اسماعيل الفلاح و المذيعة القديرة الاستاذة هدى صبري

والقى المكرمون كلمات اثنوا فيها على الجهد العلمي لكلية الإعلام وأيد عدد من الحضور مقترحا بأن يكون الاستطلاع في فصل الخريف من كل عام.